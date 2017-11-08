Силовики заявили об обострении и гибели военных в Донбассе

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 17 раз открывали огонь по их позициям, погибли двое военных, еще трое пострадали.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие… В результате боевых действий погибли двое наших военных, еще двое получили боевые травмы, один был ранен", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

По заявлению силовиков, на приморском направлении огонь из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП велся по их позициям вблизи Гнутого, Николаевки, Водяного, Березовой, у Новотроицкой обстрел велся из гранатомета.

На луганском направлении под минометным огнем оказались опорные пункты силовиков Новотошковского, утверждают силовики. Сообщается, что обстреливались позиции вблизи Крымского, в районе Донецка шел обстрел из противотанкового гранатомета шахты Бутовка.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.