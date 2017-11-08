Большая политика и новое обострение в Донбассе

Александр Хроленко, военный обозреватель

Политика санкций и антироссийская риторика Вашингтона предельно исчерпала себя, требуется кардинальное изменение подходов к решению "украинской проблемы". Но как водится, на три хода вперед американские стратеги не заглядывают. Артобстрелы ВСУ в Донбассе провоцируют реакцию России и расчищают площадку для миротворцев ООН или НАТО (как повезет).

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ утверждает, что эскалация неизбежна, пресс-центр штаба АТО перекладывает ответственность на "незаконные вооруженные формирования".

После артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Донецка глава ДНР Александр Захарченко сообщил об уничтожении в воскресенье двух артиллерийских батарей и трех блиндажей ВСУ, а Следственный комитет России 6 ноября возбудил уголовное дело в связи с фактами обстрела силовиками гражданского населения Донецка реактивными системами залпового огня "Град".

На этом фоне версия Специализированной мониторинговой миссии ОБСЕ об "инциденте с неразорвавшимся снарядом" и рапорт секретаря СНБО Александра Турчинова об успешном испытании "дефицитной группы боеприпасов" (в частности, снарядов калибра 152 мм) выглядят неоднозначными.

Силы и средства

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на прошлой неделе заявил: Россия должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы миротворцы ООН зашли на эту территорию. Волкера можно трактовать и так: чтобы в Донбасс смогли зайти миротворцы ООН, сначала должны зайти и выйти российские войска – совершенно очевидным и неопровержимым образом. Нет российских войск – не будет и миротворцев. Поэтому встречи Суркова и Волкера (Путина и Трампа) явно коррелируются с интенсивностью обстрелов в Донбассе, а ВСУ в последние дни провоцируют Москву на жесткий ответ, то есть на вооруженную защиту мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Вашингтон и Киев (Волкер и Порошенко) не хотят длительного "замороженного конфликта" и "нового Кипра", они намерены решать проблему самым радикальным методом (военным). Хочется всего и сразу, но до сих пор нет внятного предлога (или хотя бы репортажа CNN о российском военном вторжении на Украину) для безупречных (с точки зрения европейских союзников США) поставок Киеву американского оружия. Однако вялотекущий конфликт – скорее мир, чем война, тригонометрическая функция на десятилетия. Что делать?

Если артиллеристы ВСУ в Донбассе очень постараются (быстро и недорого), на определенном этапе эскалации Россия может вмешаться не только возбуждением уголовных дел. И вот тут-то Соединенные Штаты рассчитывают начать новую игру, повышая ставки, вооружая ВСУ современными летальными изделиями. К тому же на Украину проще будет ввести "миротворцев" НАТО – по просьбе Киева, без обсуждения в ООН или в ЕС (не случайно в Европе становится трендом "военный шенген").

Дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток и Украина в составе НАТО – две части одной мечты Вашингтона. Киев – лишь один из многих инструментов в гибридной войне США против России. Донбасс расположен в восьми тысячах километров от территории Соединенных Штатов и непосредственно примыкает к России. Вряд ли когда-нибудь Москву устроят американские войска на границах пяти субъектов Федерации. Естественным образом (величиной своей и влиянием в мире) Россия мешает «исключительности» США, однако более не может позволить себе движений в ущерб национальной безопасности.

План Волкера-Вершбоу

Госдепартамент США безапелляционно подчеркивает: для появления в зоне боевых действий на Донбассе миротворцев ООН, прежде всего нужна политическая воля: "Мы надеемся на то, что активное вовлечение США в более широкий процесс и разговор с Россией напрямую, четкий месседж, что санкции не снимут, а отношения между Россией и США будут ухудшаться, пока эти вопросы не будут решены, изменят ситуацию. Мы также надеемся, что Россия сделает стратегические изменения в поведении. Если это произойдет, если она скажет: хорошо, мы готовы двигаться, многое изменится".

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Интересно, куда надо "двигаться" России, чтобы заслужить милость госдепа США? Вероятно, за Урал. И все же, почему американцам не хватает политической воли? Очевидно, из-за нежелания получить по наглой голове крепкой дубиной. Эти светлые головы привыкли к безнаказанности.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу предлагает остановить «преступную» Россию совершенно экзотическим образом: "Подготовить доклад о российских олигархах, близких к путинскому режиму". Якобы такой доклад может послужить основанием для введения дополнительных адресных санкций против окружения российского президента, людей, "от которых он зависит в смысле политической поддержки". Разумеется, эти влиятельные люди – исключительно олигархи, которые более всего боятся изоляции от международных финансовых институтов. А 150-миллионный российский народ – так, довесок.

Американская стратегия незатейлива: если надавить на олигархов, то олигархи надавят на Путина, заставят его "пойти на сделку по Донбассу", и на Украине воцарится мир. А если не заладится, администрация США, действуя по принципу "так не доставайся же ты никому", передаст ВСУ горы оружия.

При этом Вершбоу признает: "Цель предоставления оружия Украине заключается не в том, чтобы убедить киевское правительство в необходимости одержать военную победу, что, как Киев понимает, невозможно. Цель заключается в том, чтобы помочь Украине защитить свои силы и сократить потери, сдержать Россию, подняв цену дальнейшей агрессии, и усилить давление на Россию с целью вернуть ее за стол переговоров по вопросу выполнения условий Минского соглашения… Даже если ужесточение санкций и увеличение объемов военной помощи не смогут повлиять на планы Путина в Донбассе, они усложнят для него задачу дестабилизации Украины".

И эти не читавшие Минских соглашений люди претендуют на мировое господство. Поразительная и очень опасная для Европы и США самонадеянность.

Вероятно, по итогам реформирования (перевооружения) ВСУ в планах США и НАТО появятся коррективы. На ближайшие годы задача (или судьба) Украины предельно ясна – "сократить потери".