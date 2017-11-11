Разрыв дипотношений Украины с РФ: взгляд из Донбасса

Сергей Иванов, Донбасс

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляют, что последствия разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией будут иметь серьезные и необратимые последствия, и прежде всего, для украинской стороны.

По мнению представителей ДНР, разрывом дипломатических связей с Москвой Киев окончательно поставит под сомнение попытки мирного урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, тем самым еще больше отдалив от себя Донбасс.

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При этом в Донецке не исключили, что впоследствии Россия может пойти на официальное признание самопровозглашенных республик Донбасса, однако прогнозы на этот счет пока преждевременны.

Накануне стало известно о том, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении уже на следующей неделе, может пополниться пунктом о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. Позже заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в комментарии РИА Новости рассказал, что возможный разрыв Украиной дипотношений с Россией в перспективе может поставить вопрос о признании российским государством независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Приведет ли решение Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией к признанию последней ДНР и ЛНР? Посмотрим. Мы этого ждем давно, и если такое случится вследствие принятия этого закона, то можно будет сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло", – отметил депутат народного совета ДНР, председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидёвка.

В то же время в ДНР предполагают, что последствия от разрыва дипломатических связей Украины и России могут быть серьезней и глубиннее, чем от закона о так называемом мирном урегулировании ситуации в Донбассе, в котором, по убеждениям представителей ДНР также нет ни единого намека на деэскалацию вооруженного конфликта.

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По мнению парламентариев, деструктивные политические процессы в Украине достигли настолько неадекватной фазы, что Киев одним махом может усугубить и без того крайне напряженные отношения с Россией, а пострадают от этого, в первую очередь, народы обеих стран.

К слову, в Донецкой народной республике с опасением отреагировали и на предложение Соединенных Штатов Америки отправить 20 тысяч миротворцев ООН в Донбасс. По словам председателя народного совета ДНР Дениса Пушилина, предложенное США количество миротворцев для размещения в регионе превышает разумную необходимость, такая численность может помешать наблюдателям ОБСЕ выполнять свои обязанности.

Власти ДНР настаивают на том, что формат и численность присутствия охранной миссии для ОБСЕ – это предмет отдельного обсуждения в рамках переговорного процесса в Минске, и только при участии представителей Донецка и Луганска.

"Что касается озвученной в американской прессе предполагаемой численности в 20 тысяч миротворцев, то совершенно очевидно, что это количество превышает разумную необходимость. Численность наблюдателей ОБСЕ в Донбассе – 550 человек. Получается, что на каждого наблюдателя ОБСЕ будет приходиться более 30 охранников в голубых касках.

Напрашивается вопрос: зачем такая чрезмерная избыточность? Она может привести к обратному эффекту – помешать наблюдателям исполнять свои функции. Не говоря уже о других последствиях, которые приходят в голову при таких абсурдных предложениях", – заявил полномочный представитель ДНР на Минских переговорах.

Так, американское издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и Европейском Союзе сообщило, что США намерены предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч миротворцев, а американские представители якобы намерены обсудить эту идею с российскими партнерами уже в ближайшее время.

Добавим, что специальный представитель США по Украине Курт Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым 13 ноября в столице Сербии – Белграде.