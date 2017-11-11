С легкой руки США Киев возобновил военные действия в Донбассе

Владимир Матвеев, обозреватель

Ситуация в Киеве становится все более напряженной для президента Порошенко и нынешних украинских властей в контексте недовольства населения и протестов, а также позиций западных партнеров. Проект оборонного бюджета США, предусматривающий выделение Украине 350 миллионов долларов в качестве военной помощи, санкционирует предоставление Киеву летального вооружения оборонного характера.

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Проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2018 финансовый год предусматривает $350 миллионов для Украины, сообщается в среду на сайте Комитета Сената США по вооруженным силам в докладе к проекту федерального Закона о бюджете в поддержку национальной обороны США (National Defense Authorization Act).

"Закон ассигнует 350 миллионов долларов США на оказание помощи в области безопасности Украины, включая оборонительную летальную помощь", — говорится в проекте Закона, сообщает Голос Америки.

Комитеты по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США согласовали выделение 350 млн долларов на поддержку безопасности Украины, говорится в выдержках из отчета по итогам слушаний на Капитолийском холме.

Как отмечается в документе, речь идет о предоставлении "оборонительной летальной помощи" Киеву. Однако, законом будут наложены ограничения на использование половины от этой суммы — 175 млн долларов — до подтверждения министра обороны США Джеймса Мэттиса, что Киев предпринял существенные усилия для проведения институционных реформ в оборонной сфере, передает DW.

Впереди остается формальная процедура голосования по законопроекту в Конгрессе США, после чего он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

"Имеем дальнейшую поддержку США оборонных возможностей Украины. Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает 350 миллионов долларов на помощь Украине в плане безопасности и существенное расширение ее направлений. Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера", — написал посол Украины в США Валерий Чалый на своей страничке в Facebook.

Как отмечают источники и американские СМИ, впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны и др.

Между тем, непростые отношения между Киевом и США еще не зашли в тупик, однако, все более отдаляются от идеала и в Вашингтоне среди американских элит звучит все больше голосов в пользу "перезагрузки" отношений и украинских властей. Как отмечает корреспондент AgoraVox Кристель Неан (Christelle Néant), "ситуация становится все более неудобной для украинского президента".

Неан отмечает, что МВФ откладывает очередной транш, требуя голосования по непопулярным мерам, таким как разрешить продажу сельскохозяйственных земель, приватизировать госпредприятия и дерегулировать цены на газ (при значительном повышении тарифа для украинских потребителей на выходе).

Парламент таки принял в первом чтении закон о приватизации, за который ратует МВФ. Этим законом внедряется новый подход к большой и малой приватизации.

По мнению корреспондента AgoraVox, "МВФ разделяет страну на части".

В своем блоге на сайте канала 112, экс-президент Украины Виктор Ющенко анализирует политику президента Петра Порошенко и его правительства, говоря о том, что "украинское правительство использует конфликт в Донбассе, чтобы скрыть свою некомпетентность".

Если добавить к этому, пишет Неан что второе чтение закона о реинтеграции Донбасса запланировано в украинском парламенте на грядущей неделе, и что этот закон был исключен из приложения к Минским соглашениям, то "опасность возобновления масштабных военных действий в Донбассе становится все ближе".

Наряду с этим, "столкнувшись с риском того, что пожар войны может охватить всю страну, представители американского правительства продолжают колебаться и не могут прийти к единому согласию, чтобы официально доставить летальное оружие на Украину", пишет она. Однако принятый Сенатом Закон ассигнует 350 миллионов долларов США именно на оказание помощи в области безопасности Украины, включая летальную помощь.

Корреспондент французского издания напоминает, что именно спецпредставитель США по Украине неоконсерватор Курт Волкер поддержал резолюцию ООН о направлении миротворцев на всю территорию Донбасса, которую, по его мнению, нужно принять до конца 2017 года.

В статье подчеркивается, что это происходит, несмотря на то, что "его (Волкера) видение этой миссии не совпадает с Минскими соглашениями и полностью противоречит тщательно продуманному предложению России, у которой есть право вето в ООН и которая естественно заблокирует любую резолюцию, которая может привести к новой Сребренице на ее границе", пишет AgoraVox.

Более того, "опять вступая в противоречия с Минскими соглашениями", Волкер считает, что "согласие Донецкой и Луганской народных республик не обязательно", вызвав тем самым недовольство властей обеих республик, сообщает издание.

В связи с этим представители "ДНР и ЛНР" в Минске Денис Пушилин и Владислав Дейнего даже выпустили совместное заявление в ответ позицию Волкера обойтись без согласия республик.

"Без нашего согласия никаких сил ООН в Донбассе не будет. Наше согласие можно получить путем переговоров в Контактной группе, где мы полноправно представлены. Если спецпредставитель США по Украине Курт Волкер хочет избежать провала своей миссии, он может обратиться в Контактную группу. Мы рассмотрим его предложения и подумаем, насколько его идеи соответствуют интересам ДНР и ЛНР", — заявили представители республик.

В этом контексте президент Порошенко объявил артиллеристам и солдатам, управляющим ракетными системами, что они должны быть готовы вернуться на фронт Донбасса, который им пришлось покинуть, чтобы соблюсти Минские соглашения, напоминает издание. А Александр Захарченко, в свою очередь заявил, что "армия ДНР готовится к крупному наступлению со стороны Киева, и что, по его словам, это должно произойти в ближайшее время".

Все это "больше не вызывает никаких сомнений относительно состояния Минских соглашений", пишет Неан.

В заключение отмечается, что "в связи с отказом активно поддержать мирное урегулирование конфликта и из-за отсутствия политического прагматизма, ЕС унаследует этот конфликт и страну, находящуюся на пороге распада, со всеми вытекающими последствиями, с точки зрения ядерного, экологического, экономического и миграционного рисков", пишет корреспондент AgoraVox.

По словам Александра Хуга, заместителя главы мониторинговой миссии ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), которая наблюдает за областью на востоке Украины, "обе стороны врут и никто не выполняет то, что обещал", сообщает шведский ресурс SVT.

ОБСЕ видит, как вновь "выводится на сцену тяжелое оружие", ранее отведенное от линии фронта, что "не сулит ничего хорошего".

Впечатление шведа Берта Сундстрёма, после последнего визита в самопровозглашенную "Донецкую народную республику, может, уже двадцатого по счету, таково, что все это может продолжаться еще много лет: маленькая война, но все-таки не мир", сообщает SVT.