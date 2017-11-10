СМИ узнали о планах США разместить в Донбассе 20 000 миротворцев

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Вашингтон намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС.

Американские представители намерены обсудить это с российскими коллегами в ближайшее время, добавляет издание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал интересным предложение России по размещению миротворческой миссии в Донбассе. Он сказал, что обсуждал с помощником российского президента Вячеславом Сурковым возможности "развития" инициативы, чтобы обеспечить эффективный контроль за территорией, мониторинг тяжелого вооружения и контроль украинской стороны границы, пишет газета.

Предложение США призвано проверить серьезность намерений Москвы, отмечает газета. Кроме того, западные дипломаты считают, что миротворцы должны действовать не по мандату ООН, а под эгидой ОБСЕ, чьи наблюдатели уже находятся в Украине.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.