В Раде сообщили о вариантах размещения миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что есть несколько вариантов размещения миротворцев ООН на востоке страны, которые еще согласовываются.

Он прокомментировала предложения США количество миротворцев для размещения в Донбассе.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

"Относительно численности — это один из приблизительных расчетов, но там есть еще несколько других моделей, которые еще проговариваются", — сказала Гопко журналистам, ее выступление транслировал телеканал "112 Украина".

По словам главы комитета, Украина предложила свою концепцию размещения миротворцев ООН в Донбассе, и она нашла поддержку среди международных партнеров.

"Мы предложили, чтобы сначала была оценочная миссия в Киеве и на востоке Украины, которая могла бы здесь сделать конкретные расчеты: сколько необходимо миротворцев, какой мандат и какое вооружение, потому что потом необходимо согласование украинской стороны", — сказала Гопко.

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Она добавила, что задача властей — чтобы концепция была утверждена и поддержана. "До конца года, есть такая амбициозная цель… эту концепцию подать и, возможно, на уровне Совбеза ООН ее утвердить", — сообщила депутат. Она также отметила, что после усилий и встреч спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителями "нормандской четверки" "идет определенная активизация и готовится уже определенная возможность встречи".