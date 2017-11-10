ОБСЕ назвала число погибших мирных жителей в Донбассе с начала года

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Более 420 мирных жителей погибли или получили ранения с начала года из-за конфликта в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

В октябре в миссии ОБСЕ сообщали, что почти 400 человек погибли или получили ранения в результате конфликта в Донбассе.

"СММ ОБСЕ на Украине смогла подтвердить информацию, что в этом году количество жертв среди мирного населения — это и погибшие, и раненые — составляет 425 человек. Это количество уже превысило количество пострадавших в прошлом году",- заявил Хуг.

По его словам, среди пострадавших 39 детей.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.