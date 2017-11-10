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    Происшествия

    В Донбассе подросток выжил после падения с 7 этажа

    (обновлено: )92
    В ГСЧС сообщили, что спасатели с помощью медиков эвакуировали упавшего подростка и отправили его в госпиталь.
    На месте ЧП в Донецкой области
    donetsk.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Селидово Донецкой области 15-летний подросток выжил после падения с 7 этажа многоэтажного дома.

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    Парень упал на крышу пристроенного к дому магазина.

    "Спасатели 13-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, совместно с сотрудниками скорой помощи наложили шины на пострадавшего и с помощью носилок спустили пострадавшего с крыши магазина к автомобилю скорой медицинской помощи", — сообщает подробности ГСЧС.

    Ранее сообщалось, что 35-летняя харьковчанка выпала из окна третьего этажа на проспекте Александровском. Потерпевшая находилась в гостях у своей соседки. После совместного распития спиртных напитков женщина села покурить на подоконник и выпала из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже.

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