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    Порошенко о миротворцах в Донбассе: возможно, принесут мир

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (228)

    (обновлено: )10303
    По словам Порошенко, в Донбассе "мир, возможно, будет привнесен, в том числе, с помощью миротворцев – "голубых касок" по мандату Совета безопасности ООН".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Японии в вопросе направления миротворческой миссии ООН в Донбасс.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер, Донбасс и миротворцы

    Об этом он сказал, выступая на открытии выставки японского искусства в четверг в Киеве.

    "Мир, возможно, будет привнесен, в том числе, с помощью миротворцев – "голубых касок" по мандату Совета безопасности ООН, и это решение, если и когда оно будет принято, также будет принято с помощью наших японских партнеров", — сказал Порошенко во время выступления, которое транслировали украинские телеканалы.

    В открытии выставки приняли участие японские дипломаты.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. 

    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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