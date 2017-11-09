Порошенко о миротворцах в Донбассе: возможно, принесут мир

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Японии в вопросе направления миротворческой миссии ООН в Донбасс.

Об этом он сказал, выступая на открытии выставки японского искусства в четверг в Киеве.

"Мир, возможно, будет привнесен, в том числе, с помощью миротворцев – "голубых касок" по мандату Совета безопасности ООН, и это решение, если и когда оно будет принято, также будет принято с помощью наших японских партнеров", — сказал Порошенко во время выступления, которое транслировали украинские телеканалы.

В открытии выставки приняли участие японские дипломаты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.