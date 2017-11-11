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    Путин о плане размещения миротворцев США в Донбассе: Я такого не знаю

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (234)

    (обновлено: )57530
    Как отметил российский президент, он ничего не знает о предложении США по миротворцам: "Комментировать это невозможно, это просто нереально... А если будут такие предложения, посмотрим".
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. 

    Управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.
    Юлия Осмоловская, facebook
    Эксперт: миротворцы в Донбассе - способ затянуть решение конфликта
    Президент РФ Владимир Путин отказался комментировать сообщения СМИ о том, что США намерены предложить план по размещению своих миротворцев в Донбассе.

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    "Я такого не знаю, можете дальше ничего не говорить. Я об этом ничего не слышал, ничего об этом не знаю, комментировать это невозможно, это просто нереально", — сказал Путин в ответ на просьбу прокомментировать публикацию.

    "В практической жизни как? Предположение — это одно, а когда на бумагу кладут какое-то предложение, часто выглядит совсем по-другому. А комментировать того, чего нет, согласитесь… Что я буду комментировать, если этого нет. А если будут такие предложения, посмотрим", — заключил он.

    Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

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