Путин о плане размещения миротворцев США в Донбассе: Я такого не знаю

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина.

Президент РФ Владимир Путин отказался комментировать сообщения СМИ о том, что США намерены предложить план по размещению своих миротворцев в Донбассе.

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"Я такого не знаю, можете дальше ничего не говорить. Я об этом ничего не слышал, ничего об этом не знаю, комментировать это невозможно, это просто нереально", — сказал Путин в ответ на просьбу прокомментировать публикацию.

"В практической жизни как? Предположение — это одно, а когда на бумагу кладут какое-то предложение, часто выглядит совсем по-другому. А комментировать того, чего нет, согласитесь… Что я буду комментировать, если этого нет. А если будут такие предложения, посмотрим", — заключил он.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.