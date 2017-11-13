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    В понедельник Сурков и Волкер в Белграде обсудят урегулирование в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (238)

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    Переговоры традиционно проходят за закрытыми дверями, а место их проведения не раскрывается. Ожидается, что в сербской столице помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер пробудут в течение всего дня.
    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер проведут в понедельник в Белграде переговоры, где обсудят урегулирование ситуации в Донбассе.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер заведет конфликт в тупик, считают на Донбассе

    Переговоры традиционно проходят за закрытыми дверями, а место их проведения не раскрывается. Ожидается, что в сербской столице переговорщики пробудут в течение всего дня.

    Ранее состоялись две встречи Суркова и Волкера. Первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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