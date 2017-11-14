Миротворческая миссия в Донбассе: дело идет к заморозке

Александр Хроленко, военный обозреватель, для РИА Новости Украина

Варианты урегулирования событий в Донбассе обсудили в понедельник помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер, которых можно назвать архитекторами двух основных проектов миротворческих операций под эгидой ООН (или ОБСЕ). Возможно, диалог Суркова и Волкера сближает позиции сторон.

Российский вариант предполагает действия "голубых касок" на линии разграничения боевых позиций ВСУ и ополченцев ДНР, ЛНР (в прифронтовой зоне). Американский проект охватывает всю территорию Донбасса, вплоть до российской границы.

Третья встреча переговорщиков прошла за закрытыми дверями, как и две предыдущие, в августе и октябре. Однако известно, что накануне Вашингтон предложил Москве вариант с размещением в Донбассе 20 тысяч миротворцев ООН, и еще Волкер рекомендовал Киеву не вносить украинскую резолюции по миротворцам в ответ на российскую резолюцию, а попытаться прийти к согласию по основным принципам, на которых должен базироваться итоговый документ.

Читайте также: Проголосует ли Рада за закон по Донбассу? Мнение эксперта

Вероятно, в ближайшее время общественности представят "отрихтованные" принципы мирного урегулирования, максимально учитывающие интересы сторон украинского конфликта – с точки зрения Вашингтона и Москвы. Скорее всего, ВСУ и ополченцам этот вариант не очень понравится, но трезвомыслящие партнеры благословят миротворцев. А что потом?

Момент истины

Похоже, в успех миротворческой операции не верят ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Вместо генерации конструктивных предложений по Донбассу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов откровенно чудит, заявляя о намерении контролировать российскую Камчатку и предсказывая массовую раздачу голубых касок приграничным войскам России.

Депутаты Верховной Рады предложили разрешить спецразведку в мирное время. А пассионарная Надежда Савченко прямо заявила о неприятии "философии миротворцев".

В свою очередь, американские власти, попутно размахивая оливковой ветвью мира, выделяют Украине 350 млн долларов военной помощи в 2018 году. И это не считая 4,6 млрд долларов для "противодействия" России в Европе. Американское политическое противодействие какой-либо стране почти неизменно проходит по линии Пентагона.

Идея ввода в Донбасс миротворцев ООН (или НАТО) не нова, ведь Петр Порошенко подписал указ об обращении к ООН и ЕС для развертывания на Украине международной операции по поддержанию мира и безопасности еще в марте 2015 года. К инициативе Киева на Западе отнеслись критически. Все-таки украинский план затрагивает интересы Кремля, которые приходится учитывать: "Требуется согласие России".

Принципиальное решение о вводе, составе и полномочиях войск ООН зависит от позиции Москвы, абстрактную идею миротворческой операции "по-киевски" конвертировать в военную операцию с применением иностранных войск технологически невозможно. Как постоянный член Совбеза ООН, Россия имеет право вето. И безусловно воспользуется им, если группа стран попытается решить проблему Донбасса без учета российских интересов.

Около нуля

И все же "украинский проект" Западу необходимо как-то завершать, поэтапно минимизировав финансовые и репутационные потери, чтобы оставить проблему будущим поколениям.

Опыт миротворческих операций ООН в разных регионах планеты показывает, что "голубые каски" не решают, а замораживают конфликты. Причем на десятилетия. Полагаю, Украина находится в начале стандартного пути. Рассмотрим несколько примеров.

Молдавский вооруженный конфликт завершился 21 июля 1992 года подписанием президентами России и Молдовы в присутствии лидера Приднестровья соглашения о принципах мирного урегулирования. Мир в зоне конфликта четверть века поддерживают совместные миротворческие силы (402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, и 10 военных наблюдателей от Украины). Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Только они не позволяют превратить относительно благополучный регион в подобие воюющего Донбасса или в горящий Цхинвал августа 2008 года.

Осознавая бесконечность "заморозки" конфликта, молдавский премьер-министр Павел Филип на Генеральной Ассамблее ООН 21 сентября 2017-го попросил включить в повестку 72-й сессии вопрос о выводе с территории Приднестровья иностранных войск. А что потом? Павел Филипп первым пойдет в цепи совместимых с НАТО молдавских автоматчиков "присоединять" мятежное Приднестровье? Худой мир лучше доброй войны, к которой партнеры из НАТО к тому же не готовы.

Смешанные силы по поддержанию мира 16 лет успешно выполняли свою миссию в Абхазии и Южной Осетии. История грузинской агрессии августа 2008 года актуальна и поучительна: если бы президент Саакашвили не делал резких движений, миротворцы с мандатом ООН по-прежнему обеспечивали бы региональную стабильность, постепенное сглаживание межнациональных противоречий.

Обыкновенная история

В дальнем зарубежье развернуто сегодня 15 миротворческих операций, и заметных успехов не наблюдается ни в одном из случаев. В Косово миротворцы вошли в 1999 году для создания временной администрации. Совбез наделил эту миссию широчайшими полномочиями – законодательными, исполнительными, судебными. По официальной информации ООН, миротворцы более 17 лет занимаются наблюдением за "уважением прав человека в Косово", а проблемы не исчезают.

На Кипре миротворцы появились в марте 1964 года — для предотвращения вооруженных столкновений между общинами киприотов-греков и киприотов-турок. А рекорд принадлежит миротворческой операции ООН на Ближнем Востоке, которая действует почти 70 лет. Со времени первой операции в 1948 году ООН имеет в активе 69 "замороженных" конфликтов, и все же это лучше, чем сотни тысяч погибших людей.

Напомню, с апреля 2014 года Киев начал антитеррористическую операцию (АТО) против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы (с сентября 2014 года принято три документа, регламентирующих деэскалацию). Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.