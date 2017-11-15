Встреча Волкер-Сурков по Донбассу: итоги переговоров

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

За закрытыми дверями, в Белграде, прошла третья встреча архитекторов двух основных проектов миротворческих операций в Донбассе – спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. Встреча ожидаемо выстраивалась вокруг темы миротворческой миссии в Донбассе, которая уже успела стать ключевой в урегулировании кризиса на Востоке. Вместе с тем очередные переговоры едва ли можно назвать успешными. Подробнее об итогах встречи Волкера-Суркова — в обзоре РИА Новости Украина.

Итоги от Госдепа и Суркова

После диалога на официальном сайте посольства США в РФ появилось пространное сообщение.

"Это была их третья встреча, и было обстоятельное обсуждение нынешнего дипломатического состояния ситуации и усилий по прекращению войны в Донбассе", — говорится в заявлении.

Также подчеркивалось, что у Вашингтона и Москвы различные концепции достижения мира в Донбассе.

"У Соединенных Штатов и России различные концепции, как прийти к миру (в Донбассе), но мы будем продолжать работать, чтобы туда добраться", — уточнили в посольстве.

Вашингтон после безуспешных переговоров напомнил снова о минских соглашениях.

"В минских соглашениях содержатся политические меры и меры безопасности (по выходу из кризиса). Обе стороны согласились проанализировать сегодняшнюю встречу и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы", — говорится в заявлении.

В целом же, по данным СМИ, США предложили расширить полномочия и зону присутствия миротворцев на Донбассе. Впрочем, стоит напомнить, что на минувшей неделе Волкер заявил, что у России есть два варианта действий в Донбассе.

"Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии либо Приднестровье, то это им дорого обойдется. Однако, если захотят, они это сделают несмотря на большие расходы… Альтернатива — это когда Россия выведет свои силы и будет содействовать размещению миротворцев ООН, что принесёт всем мир и позволит продвигаться в воплощении минского процесса. Это — второй сценарий", — заявлял тогда Волкер.

Сурков же после беседы с Волкером также был немногословен, но более конкретен.

"Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — 29 абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три — не ноль. Лучше, чем ноль", — сообщил Сурков.

Он подчеркнул, что для реализации минских соглашений "необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта", тем самым дав понять, что Москва не собирается идти на формулу "сначала прекращение огня — потом политический процесс", продвигаемую Украной.

Идея миротворцев

Идея миротворческой миссии в Донбассе не нова, Украина поднимала эту тему с 2015 года, однако не так давно вопрос получил продолжение. Так, несколько месяцев назад российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

Главные союзники Украины (Европейский Союз, США и Канада) также прокомментировали идею миротворцев, смирившись с необходимостью корректировки стратегии по Донбассу после провала "Минска". Однако позднее США предложили Украине не представлять конкурирующую резолюцию по миротворцам ООН в ответ на российскую и инициативу, чтобы "попробовать достичь согласия" — Волкер не так давно предложил "договориться о принципах и элементах" возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.

Напомним, первая встреча Суркова и Волкера прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации". О возможных сроках четвертой встречи пока что не сообщается.

По материалам открытых источников интернет