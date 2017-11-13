наверх
13.11.201720:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Известный российский режиссер попал в базу "Миротворца"

    (обновлено: )33304
    В "Миротворце" пояснили, что Бондарчук попал в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и получил запрет на въезд в страну.
    Федор Бондарчук
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Известный российский режиссер Федор Бонадарчук попал в базу данных скандального сайта "Миротворец". 

    Режиссера обвиняют в "антиукраинской пропаганде, поддержке агрессивной политики России и манипулировании общественно значимой информацией….В 2014 году во время аннексии Крыма Россией Бондарчук вместе с многими другими российскими деятелями культуры поддержали политику президента России Владимира Путина по Украине и полуострову".

    myrotvorets.center
    Федор Бондарчук в "Чистилище"

    Бондарчук попал в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и получил запрет на въезд в Украину.

    На прошлой неделе стало известно, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили в Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".

    А депутат регионального парламента области Венето (Италия) Стефано Вальдегамбери предложил рассмотреть вопрос о блокировке "Миротворца".

    Читайте также: Сайт "Миротворец" — это инструмент дискредитации

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор