Известный российский режиссер попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Известный российский режиссер Федор Бонадарчук попал в базу данных скандального сайта "Миротворец".

Режиссера обвиняют в "антиукраинской пропаганде, поддержке агрессивной политики России и манипулировании общественно значимой информацией….В 2014 году во время аннексии Крыма Россией Бондарчук вместе с многими другими российскими деятелями культуры поддержали политику президента России Владимира Путина по Украине и полуострову".

myrotvorets.center Федор Бондарчук в "Чистилище"

Бондарчук попал в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и получил запрет на въезд в Украину.

На прошлой неделе стало известно, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили в Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".

А депутат регионального парламента области Венето (Италия) Стефано Вальдегамбери предложил рассмотреть вопрос о блокировке "Миротворца".

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