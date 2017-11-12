Турчинов: попытки России "перекрасить" свои силы под миротворцев будут напрасны

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил изданию "Украинская правда", что Россия якобы начала стягивать к границам Украины войска, которые собирается "перекрасить" под миротворцев ООН.

Читайте также: Волкер, Донбасс и миротворцы

В субботу Турчинов заявил, что любое сотрудничество с Россией после принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса будет расцениваться как государственная измена. Верховная Рада 6 октября утвердила в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором".

МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"Но все попытки России "перекрасить" свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными", — приводит издание слова Турчинова.

Секретарь СНБО также выразил уверенность, что закон о реинтеграции Донбасса не позволит России "реализовать свои планы".

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.