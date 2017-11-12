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    Турчинов: попытки России "перекрасить" свои силы под миротворцев будут напрасны

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (237)

    (обновлено: )57
    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, все попытки России "перекрасить" свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил изданию "Украинская правда", что Россия якобы начала стягивать к границам Украины войска, которые собирается "перекрасить" под миротворцев ООН.

    Турчинов обещает расстреливать тех, кто помогает укреплению обороны России. Видео
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    Турчинов обещает расстреливать тех, кто сотрудничает с Россией

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    В субботу Турчинов заявил, что любое сотрудничество с Россией после принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса будет расцениваться как государственная измена. Верховная Рада 6 октября утвердила в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором".

    МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

    "Но все попытки России "перекрасить" свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными", — приводит издание слова Турчинова.

    Секретарь СНБО также выразил уверенность, что закон о реинтеграции Донбасса не позволит России "реализовать свои планы".

    Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

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