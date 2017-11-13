Известная российская актриса попала в базу "Миротворца"

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Советская и российская актриса Элина Быстрицкая попала в базу данных сайта "Миротворец".

Как сообщается на сайте, Быстрицкую внесли в базу данных по обвинению в "открытой поддержке агрессивной политики России, манипулированию общественно значимой информацией".

Ранее в понедельник стало известно, что российский режиссер Федор Бонадарчук попал в базу данных сайта "Миротворец".

На прошлой неделе стало известно, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили в Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".

А депутат регионального парламента области Венето (Италия) Стефано Вальдегамбери предложил рассмотреть вопрос о блокировке "Миротворца".

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