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    Культура

    Известная российская актриса попала в базу "Миротворца"

    (обновлено: )44609
    Как сообщается на сайте "Миротворца", Элину Быстрицкую внесли в базу данных по обвинению в "открытой поддержке агрессивной политики России, манипулированию общественно значимой информацией".
    Элина Быстрицкая
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Советская и российская актриса Элина Быстрицкая попала в базу данных сайта "Миротворец".

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    Как сообщается на сайте, Быстрицкую внесли в базу данных по обвинению в "открытой поддержке агрессивной политики России, манипулированию общественно значимой информацией".

    Ранее в понедельник стало известно, что российский режиссер Федор Бонадарчук попал в базу данных сайта "Миротворец".

    На прошлой неделе стало известно, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили в Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности".

    А депутат регионального парламента области Венето (Италия) Стефано Вальдегамбери предложил рассмотреть вопрос о блокировке "Миротворца".

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