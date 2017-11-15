наверх
15.11.201723:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Они согласны: Путин обсудил с главами ДНР/ЛНР обмен пленными в Донбассе

    (обновлено: )21620
    Как заявил пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков, Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик идею обмена пленными в Донбассе.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР И ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    "После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким… Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами", — сказал Песков.

    Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Путин и Трамп во Вьетнаме: общение "на ногах" и слово "Украина"

    "Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу", — добавил Песков.

    По его словам, главы ДНР и ЛНР также "обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ремзи Ильясов. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших
    Александр Скипальский
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?