Они согласны: Путин обсудил с главами ДНР/ЛНР обмен пленными в Донбассе

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР И ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким… Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами", — сказал Песков.

"Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу", — добавил Песков.

По его словам, главы ДНР и ЛНР также "обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.