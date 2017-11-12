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    Россия

    Песков пояснил, почему не состоялась встреча Трампа и Путина

    Тема:

    Путин - Трамп: вьетнамский саммит (126)

    (обновлено: )33324
    По словам Пескова, пытались согласовать отдельную полноформатную встречу и по линии протокольных служб: "К сожалению, на этот раз американская сторона, несмотря на все старания наших коллег российских, по сути, не предложила никаких альтернатив".
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. 

    Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США пытались согласовать отдельную двустороннюю встречу американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным во Вьетнаме во время саммита АТЭС, но предложили время и место, которые устраивали только их.

    "Действительно, пытались согласовать отдельную полноформатную встречу и по линии протокольных служб, и по другим каналам. Существует обычная дипломатическая практика, когда встречи на высшем уровне поочередно организуются на территории каждой из сторон. Как правило, стороны стараются предложить друг другу различные альтернативные варианты, чтобы согласовать графики глав государств, учитывая, что они всегда перегружены в ходе подобных саммитов", — сказал Песков.

    "К сожалению, на этот раз американская сторона, несмотря на все старания наших коллег российских, по сути, не предложила никаких альтернатив. Было предложено одно время единственное, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место — помещение, которое было арендовано американцами", — добавил он.

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    Песков напомним, что встреча в Гамбурге проходила на американской территории, и по дипломатической очередности на этот раз встреча должна была пройти на российской территории.

    "Американцы не проявили никакой гибкости, и, к сожалению, никаких других альтернативных предложений не предоставили. Поэтому встреча не смогла состояться", — отметил он.

    Напомним, Трамп и Путин во Вьетнаме смогли недолго пообщаться только "на ногах".

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