О чем пишут в мире: заявление Трампа о Путине, подборка секс-домогательств

РИА Новости Украина

Трамп рассказал о Путине

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин был искренен, отвергая предположения о "вмешательстве РФ" в президентские выборы в США. Согласно словам Трампа, домыслы о некой роли, которую якобы сыграла Москва, мотивированы политически и призваны помешать сотрудничеству двух стран по жизненно важным вопросам. Это заявление, как и его критика в США, стало самой обсуждаемой темой западных изданий. В субботу Путин и Трамп пообщались на саммите АТЭС во Вьетнаме. Американский президент рассказал, что спросил своего российского коллегу о предполагаемом "вмешательстве".

"Он сказал, что совершенно не вмешивался в выборы. Путин сказал, что он не делал того, что ему приписывают", — заявил журналистам Трамп. По его мнению, пришло время отойти от этого вопроса, чтобы Вашингтон и Москва могли сотрудничать по проблемам Северной Кореи, Сирии, Украины. Заявления Трампа вызвали мгновенный шквал критики в США. Как уточняет газета New York Times, гневная реакция последовала от конгрессмена Адама Шиффа, занимающего пост заместителя председателя в комитете по разведке палаты представителей, который и ведет расследование "российского вмешательства в выборы".

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Свои нелестные комментарии оставил и член палаты представителей США демократ Тед Лью, который назвал президента "глупым как камень". Сенатор-республиканец Джон Маккейн в своем заявлении раскритиковал Трампа за "веру в искренность" Путина. Сам американский лидер позже задался в Twitter вопросом, когда же "все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо".

Споры в "Альтернативе для Германии"

В правой партии "Альтернатива для Германии", известной своим сенсационным успехом на сентябрьских выборах в бундестаг, идут активные обсуждения будущего. Стоит ли партии придерживаться уже устоявшегося порядка и выбрать двух лидеров, или один глава справится со всем самостоятельно?

Согласно данным журнала Spiegel, время на размышление пока есть – партийный съезд АдГ состоится 2 и 3 декабря в Ганновере. Как пишет таблоид Bild, глава фракции "Альтернативы для Германии" в бундестаге Александер Гауланд посоветовал не отказываться от идеи двойного управления. "Это уже укрепившийся принцип – назначение на пост лидера двух людей, которые представляют разные течения и регионы", — пояснил он. У политика есть конкретная кандидатура на пост одного из лидеров. По мнению Гауланда, им должен стать Йорг Мойтен, взявший на себя роль председателя партии после ухода Фрауке Петри и пока что выполняющий эту роль единолично. Согласно информации издания Focus, многие в партии хотели бы оставить все так, как есть сейчас, и высказываются за отмену сложившегося "дуализма".

Если все же эта система сохранится, то еще одним кандидатом на пост лидера, как считают немецкие СМИ, станет глава партии в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания Лайф-Эрик Холм.

Подборка обвинений в сексуальных домогательствах

Газета Washington Post решила объединить в общую подборку последние новости об обвинениях в сексуальных домогательствах в Голливуде. Недавно им подвергся актер Джордж Такеи, известный по роли в сериале "Звёздный путь" (Star Trek). Бывший манекенщик Скотт Брантон заявил об инциденте, произошедшем в 1981 году, — Такеи, по словам Брантона, пытался снять с него нижнее белье, когда манекенщик сильно выпил и уснул. Сам актер отвергает подобные предположения.

Обвинениям в неподобающем поведении также подвергся известный голливудский актер, обладатель "Оскара" Ричард Дрейфус. Писательница Джессика Тек рассказала, что он преследовал ее в течение двух или трех лет, пока она работала над шоу, которое продюсировал Дрейфус. Примечательно, что ранее его сын Гарри Дрейфус обвинил в домогательствах актера Кевина Спейси. Еще одно обвинение, всплывшее за последние сутки, коснулось продюсера Гари Годдарда, который, предположительно, приставал к актеру Энтони Эдвардсу, известному по сериалу "Скорая помощь". Представитель Годдарда опроверг эти заявления.

Покупатели-одиночки побили рекорд

Покупатели потратили рекордные 25 миллиардов долларов в ходе глобальной онлайн-распродажи в честь Дня холостяка, пишет газета Guardian. Мероприятие проходит каждый год 11 ноября при поддержке компании Alibaba. Предполагается, что зачинателями традиции еще в 1990-х годах стали несколько студентов, которые решили купить подарки самим себе и отметить "анти-Валентинов день". Дата для фестиваля тоже имеет символизм – максимальное сосредоточение единиц (11.11).

В этот день компании предлагают значительные скидки, однако некоторые предложения строго лимитированы. Так, например, произошло с онлайн-магазином из города Чунцин, который решил выставить на онлайн-распродажу лот в виде пожизненного запаса традиционного китайского алкогольного напитка байцзю, схожего с водкой. Шансом приобрести лот могли воспользоваться только 33 первых счастливчика. День холостяка по объемам продаж уже почти в четыре раза превзошел Черную пятницу и Киберпонедельник – два самых главных шоппинг-дня в США.