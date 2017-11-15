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    Не Лепс: Киркоров сделал выводы о музыкальных вкусах Путина

    (обновлено: )382
    Знаменитый российский артист Филипп Киркоров поблагодарил президента России Владимира Путина за государственную награду, которую ему вручили в Кремле.
    Президент РФ В. Путин вручил государственные награды в Кремле
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Певец Филипп Киркоров, получая государственную награду в Кремле из рук Владимира Путина, поблагодарил президента за веру в него; по словам артиста, данная награда является знаком того, что президент иногда слушает музыку "для настроения".

    "Сколько делали вы для нас, для нашей страны, не поддается даже пониманию. Но мы стараемся не отставать, и в свой юбилей, в свои 50, я постарался тоже сделать что-то такое для людей, для сцены, для эстрады. Спасибо большое, эта награда для меня очень важный знак того, что вы слушаете иногда музыку, которая для настроения", — сказал Киркоров, получая награду.

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