Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вечером в Сочи начали переговоры в узком составе.

После беседы лидеров в узком формате пройдет заседание в расширенном составе, а затем главы государства, как ожидается, выступят с заявлениями для прессы.

По сообщению РИА Новости, с турецкой стороны в переговорах примут участие глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, начальник генштаба ВС Турции Хулуси Акар и руководитель национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

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"Подчеркну в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме", — приводит агентство слова Путина.

Напомним, в октябре президент Турции Тайип Эрдоган провел официальный визит в Украину. Совместно с Петром Порошенко он проведел VI заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Украина.

Во время совместного брифинга президентов Украины и Турции журналисты заметили, что Эрдоган задремал.