наверх
13.11.201716:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

    (обновлено: )202310
    С турецкой стороны на переговоры прибыли глава национальной разведки, глава Генштаба и министр иностранных дел.
    Встреча президентов России и Турции В. Путина и Р. Эрдогана в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вечером в Сочи начали переговоры в узком составе.

    После беседы лидеров в узком формате пройдет заседание в расширенном составе, а затем главы государства, как ожидается, выступят с заявлениями для прессы.

    По сообщению РИА Новости, с турецкой стороны в переговорах примут участие глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, начальник генштаба ВС Турции Хулуси Акар и руководитель национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

    Читайте также: Итоги визита Эрдогана в Киев: полеты во сне и наяву

    "Подчеркну в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме", — приводит агентство слова Путина.

    Напомним, в октябре президент Турции Тайип Эрдоган провел официальный визит в Украину. Совместно с Петром Порошенко он проведел VI заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Украина.

    Во время совместного брифинга президентов Украины и Турции журналисты заметили, что Эрдоган задремал.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Скоростной поезд
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор