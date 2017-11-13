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    Бывший директор ЦРУ заявил, что Трамп боится Путина - СМИ

    Тема:

    Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита (128)

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    По словам экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, президент США Дональд Трамп по какой-то причине запуган президентом России Владимиром Путиным и боится того, что он может сделать, или боится, что выплывет в результате расследования.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан предположил, что президент США Дональд Трамп может бояться российского президента Владимира Путина.

    Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Путин и Трамп во Вьетнаме: общение "на ногах" и слово "Украина"

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    Ранее Трамп после встречи с Путиным на саммите АТЭС сказал, что предположения о "российском вмешательстве" оскорбили Путина, а это нехорошо для США. По словам американского лидера, история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами.

    "Путин очень умно играл над желанием Трампа быть польщенным… Еще я думаю, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится, что выплывет в результате расследования (по делу о "вмешательстве в выборы" – ред.)", — сказал Бреннан в интервью телеканалу CNN в ответ на просьбу журналиста прокомментировать высказывание Трампа.

    Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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