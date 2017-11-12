В России обвинили США в "срыве" встречи Путина и Трампа

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Полноформатная двусторонняя встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите АТЭС не состоялась из-за американской администрации, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что американская сторона пыталась согласовать отдельную двустороннюю встречу Трампа с Путиным во Вьетнаме, но предложила время и место, которые устраивали только их.

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"В дипломатии жесткие условия проведения встречи означают готовность к ее срыву. Администрация США сорвала переговоры, ибо не хотела, чтобы они состоялись", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Алексей Пушков/Twitter, 12 ноября 2017

О готовности провести отдельные переговоры с Путиным Трамп заявлял задолго до начала саммита АТЭС, однако потом от американской стороны стала поступать противоречивая информация. По прибытии Трампа во Вьетнам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что формальной встречи двух лидеров не будет. Песков выражал уверенность, что, находясь в одном городе и на одном саммите, Путин и Трамп так или иначе пересекутся. Хотя отдельной встречи лидеров так и не произошло, контакты двух президентов в ходе саммита АТЭС были множественными, рассказал позднее пресс-секретарь президента РФ.

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Во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам Путин заявил, что полноформатные переговоры с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков президентов и "определенных формальностей протокола", с которыми командам, "к сожалению, справиться не удалось".