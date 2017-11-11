Трамп очертил будущее отношений с Путиным

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что у него могут сложиться отличные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным – в отличие от его предшественника Барака Обамы, которому это не удалось из-за отсутствия "химии".

"Думаю, что у меня с президентом Путиным могут быть отличные отношения, и это будет прекрасно для обеих стран… Хиллари (Клинтон) попробовала и потерпела неудачу. Никто об этом не говорит… Она сделала эту дурацкую кнопку "перезагрузки", это было просто смешно", — сказал журналистам Трамп, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

Трамп имел в виду известный эпизод, когда госсекретарь Хиллари Клинтон подарила главе МИД РФ Сергею Лаврову символическую "кнопку перезагрузки", на которой по ошибке было написано по-русски: "перегрузка".

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"Обама пытался и потерпел неудачу. Не получилось, потому что не было "химии". У них (с Путиным — ред.) не было правильной "химии". И знаете что? Я это понимаю, потому что у меня с некоторыми людьми тоже нет "химии". Например, с некоторыми из вас", — обратился Трамп к представителям СМИ.

"У Обамы не было правильной "химии" с Путиным. А Хиллари это было совсем не под силу", — добавил президент США.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отсутствие полноформатной двусторонней встречи президентов РФ и США компенсировалось множественными контактами на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. По его словам, в ходе общения упоминалась Украина.

Первая личная встреча лидеров двух стран прошла в июле на саммите G20. Тогда также не было ясности о проведении полноценных переговоров. Знакомство лидеры начали в кулуарах саммита, поприветствовав друг друга рукопожатием. Позже состоялась полноценная встреча, разговор двух президентов продлился почти 2 часа 20 минут.