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    В мире

    Трамп очертил будущее отношений с Путиным

    Тема:

    Путин - Трамп: вьетнамский саммит (121)

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    Американский лидер считает, что у него могут сложиться отличные отношения с Владимиром Путиным. Дональд Трамп также отметил, что у Барака Обамы с ним не было "химии".
    11 ноября 2017. Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что у него могут сложиться отличные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным – в отличие от его предшественника Барака Обамы, которому это не удалось из-за отсутствия "химии".

    "Думаю, что у меня с президентом Путиным могут быть отличные отношения, и это будет прекрасно для обеих стран… Хиллари (Клинтон) попробовала и потерпела неудачу. Никто об этом не говорит… Она сделала эту дурацкую кнопку "перезагрузки", это было просто смешно", — сказал журналистам Трамп, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

    Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Путин и Трамп во Вьетнаме: общение "на ногах" и слово "Украина"

    Трамп имел в виду известный эпизод, когда госсекретарь Хиллари Клинтон подарила главе МИД РФ Сергею Лаврову символическую "кнопку перезагрузки", на которой по ошибке было написано по-русски: "перегрузка".

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    "Обама пытался и потерпел неудачу. Не получилось, потому что не было "химии". У них (с Путиным — ред.) не было правильной "химии". И знаете что? Я это понимаю, потому что у меня с некоторыми людьми тоже нет "химии". Например, с некоторыми из вас", — обратился Трамп к представителям СМИ.

    "У Обамы не было правильной "химии" с Путиным. А Хиллари это было совсем не под силу", — добавил президент США.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отсутствие полноформатной двусторонней встречи президентов РФ и США компенсировалось множественными контактами на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. По его словам, в ходе общения упоминалась Украина.

    Первая личная встреча лидеров двух стран прошла в июле на саммите G20. Тогда также не было ясности о проведении полноценных переговоров. Знакомство лидеры начали в кулуарах саммита, поприветствовав друг друга рукопожатием. Позже состоялась полноценная встреча, разговор двух президентов продлился почти 2 часа 20 минут.

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