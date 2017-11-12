Путин отреагировал на скандал о сотрудничестве Манафорта с Януковичем

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что экс-глава предвыборного штаба нынешнего президента США Пол Манафорт работал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, Россия к этому отношения не имеет.

"Что касается господина Манафорта, его тоже связывают с Россией, но единственное, что его связывает, то, что он, будучи руководителем или владельцем пиар-агентства американского, заключал контракты и как бизнесмен тоже работал в этой сфере, в том числе с президентом Януковичем. Но какое это имеет отношение к России? Никакого. Ровным счетом ничего здесь нет. Просто пустая болтовня и желание использовать любую зацепку для борьбы с действующим президентом. Но это не наше дело, пускай они сами разбираются", — сказал журналистам Путин.

Ранее стало известно, что Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Украины Виктора Януковича работали на украинское правительство и Партию регионов, получив при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов. Обвинение также заявляет, что Манафорт и Гейтс не зарегистрировались как иностранные агенты, как того требует американский закон в случае лоббирования интересов иностранного правительства.