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    Россия

    Путин отреагировал на скандал о сотрудничестве Манафорта с Януковичем

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    Арест Манафорта: украинский след (180)

    (обновлено: )5310
    По словам президента России Владимира Путина, единственное, что связывает экс-главу предвыборного штаба нынешнего президента США Пола Манафорта с Россией, то, что он, будучи руководителем или владельцем пиар-агентства, заключал контракты и как бизнесмен.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что экс-глава предвыборного штаба нынешнего президента США Пол Манафорт работал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, Россия к этому отношения не имеет.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
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    "Что касается господина Манафорта, его тоже связывают с Россией, но единственное, что его связывает, то, что он, будучи руководителем или владельцем пиар-агентства американского, заключал контракты и как бизнесмен тоже работал в этой сфере, в том числе с президентом Януковичем. Но какое это имеет отношение к России? Никакого. Ровным счетом ничего здесь нет. Просто пустая болтовня и желание использовать любую зацепку для борьбы с действующим президентом. Но это не наше дело, пускай они сами разбираются", — сказал журналистам Путин.

    Ранее стало известно, что Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Украины Виктора Януковича работали на украинское правительство и Партию регионов, получив при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов. Обвинение также заявляет, что Манафорт и Гейтс не зарегистрировались как иностранные агенты, как того требует американский закон в случае лоббирования интересов иностранного правительства.

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