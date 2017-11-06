В США прокурор усомнился, что Манафорт способен оплатить залог

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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Защита экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта заявила, что его состояние составляет 28 миллионов долларов, прокурор в этом усомнился и считает, что Манафорт по-прежнему не предоставил сведений, подтверждающих его способность оплатить 10-миллионный залог.

"Хотя Манафорт предоставил стороне правительства таблицу, в которой все его активы оцениваются примерно в 28 миллионов долларов, правительство еще не определило в точности его состояние. Вообще-то у нас сохраняются вопросы по этой сумме", — говорится в ходатайстве спецпрокурора Роберта Мюллера, размещенном в базе судебных документов.

В частности, Манафорт заявил, что его недвижимость в Бруклине стоит 9 миллионов долларов, но недавние оценки говорят о справедливой стоимости в 5-6 миллионов, считает прокуратура. Напротив, в 2014 году Манафорт заявил, что у него есть активы на Украине на 6 миллионов долларов, а теперь заявляет, что стоимость этих активов снизилась до нуля.

"Коротко говоря, в настоящее время Манафорт пока не подтвердил свой залоговый пакет так, чтобы это в достаточной мере гарантировало изменение условий его освобождения. Правительство продолжит общение с адвокатом защиты для проработки этих вопросов", — говорится в ходатайстве прокурора суду.

Манафорт был помещен под домашний арест неделю назад. Ему и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт за лет заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.