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    В США прокурор усомнился, что Манафорт способен оплатить залог

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    Арест Манафорта: украинский след (179)

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    Согласно ходатайству спецпрокурора Роберта Мюллера, хотя экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предоставил таблицу, в которой все его активы оцениваются примерно в $28 млн, правительство еще не определило в точности его состояние.
    Пол Манафорт. Архивное фото
    AP Photo/Matt Rourke

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Защита экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта заявила, что его состояние составляет 28 миллионов долларов, прокурор в этом усомнился и считает, что Манафорт по-прежнему не предоставил сведений, подтверждающих его способность оплатить 10-миллионный залог.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Хотя Манафорт предоставил стороне правительства таблицу, в которой все его активы оцениваются примерно в 28 миллионов долларов, правительство еще не определило в точности его состояние. Вообще-то у нас сохраняются вопросы по этой сумме", — говорится в ходатайстве спецпрокурора Роберта Мюллера, размещенном в базе судебных документов.

    В частности, Манафорт заявил, что его недвижимость в Бруклине стоит 9 миллионов долларов, но недавние оценки говорят о справедливой стоимости в 5-6 миллионов, считает прокуратура. Напротив, в 2014 году Манафорт заявил, что у него есть активы на Украине на 6 миллионов долларов, а теперь заявляет, что стоимость этих активов снизилась до нуля.

    "Коротко говоря, в настоящее время Манафорт пока не подтвердил свой залоговый пакет так, чтобы это в достаточной мере гарантировало изменение условий его освобождения. Правительство продолжит общение с адвокатом защиты для проработки этих вопросов", — говорится в ходатайстве прокурора суду.

    Манафорт был помещен под домашний арест неделю назад. Ему и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт за лет заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

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