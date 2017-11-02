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    Политика

    США пока не реагируют на запросы ГПУ о допросе Манафорта

    Тема:

    Арест Манафорта: украинский след (177)

    (обновлено: )28
    В Генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело в США по отмыванию Полом Манафортом средств, заработанных в Украине при президентстве Виктора Януковича, вписывается в рамки расследований ГПУ.
    Пол Манафорт
    AP Photo/Matt Rourke

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины готовит новые запросы в США с просьбой допросить политтехнолога, бывшего главу предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта, который ранее также был консультантом экс-президента Виктора Януковича и чье имя фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов. Об этом заявил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

    Пол Манафорт
    AP Photo/Mary Altaffer
    Грядет камнепад. Манафорт и Гейтс - американский украинский след

    "Да, конечно, готовим запросы, будем направлять с просьбой допросов, предоставления документов", – сказал Горбатюк, отвечая на вопрос Радио Свобода

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    Он добавил, что уголовное дело в США по отмыванию Полом Манафортом средств, заработанных в Украине при правлении Януковича, вписывается в рамки расследований Генеральной прокуратуры.

    По словам Горбатюка, Украина уже направляла в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств о предоставлении международной правовой помощи, начиная с декабря 2014 года. Они касались, в частности, производства в отношении растрат в системе Министерства юстиции и роли в этом Пола Манафорта. 

    "Отправили запрос на допрос представителей фирмы, Пола Манафорта", – сказал Горбатюк, отметив, что пока США не отреагировали на просьбу Украины допросить Манафорта или же предоставить Киеву материалы, которые могут быть полезными для расследований.

    По данным Радио Свобода, в Министерстве юстиции США отказались комментировать это заявление.

    Ранее Горбатюк заявил, что Манафорт фигурирует в двух расследованиях ГПУ.

    Напомним, в понедельник, 30 октября, Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

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    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. 

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