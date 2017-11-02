наверх
02.11.201707:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украина окажет содействие США в расследовании дела Манафорта - Гройсман

    Тема:

    Арест Манафорта: украинский след (176)

    (обновлено: )5711
    Премьер-министр, находясь с визитом в Канале, напомнил, что "дело Манафорта" касается периода власти бывшего президента Виктора Януковича, и нынешнее правительство Украины никак с ним не связано.
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Украина готова предоставить США всю имеющуюся у нее информацию о расследовании дела бывшего главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Пол Манафорт
    AP Photo/Mary Altaffer
    Грядет камнепад. Манафорт и Гейтс - американский украинский след

    "Мы не получали никаких запросов о предоставлении информации по этому делу, но если получим запрос, то, конечно же, предоставим информацию, которая у нас есть", — сказал Гройсман в интервью телеканалу CBC.

    Читайте также: Как повлияет дело Манафорта на переговоры Волкер-Сурков

    В то же время премьер напомнил, что "дело Манафорта" касается периода власти бывшего президента Виктора Януковича, и нынешнее правительство никак с ним не связано.

    "Инцидент, о котором вы говорили, был связан с режимом Януковича. Мое правительство не имеет абсолютно никакого отношения к этому скандалу", — подчеркнул глава он.

    Напомним, в понедельник, 30 октября, Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

    Ранее руководитель Департамента спецрасследование Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что Манафорт фигурирует в двух расследованиях ГПУ.

    Читайте также: Ударит ли по Трампу дело Манафорта? Мнение эксперта

    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Амина Окуева. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?