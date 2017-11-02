Украина окажет содействие США в расследовании дела Манафорта - Гройсман

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Украина готова предоставить США всю имеющуюся у нее информацию о расследовании дела бывшего главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы не получали никаких запросов о предоставлении информации по этому делу, но если получим запрос, то, конечно же, предоставим информацию, которая у нас есть", — сказал Гройсман в интервью телеканалу CBC.

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В то же время премьер напомнил, что "дело Манафорта" касается периода власти бывшего президента Виктора Януковича, и нынешнее правительство никак с ним не связано.

"Инцидент, о котором вы говорили, был связан с режимом Януковича. Мое правительство не имеет абсолютно никакого отношения к этому скандалу", — подчеркнул глава он.

Напомним, в понедельник, 30 октября, Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

Ранее руководитель Департамента спецрасследование Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что Манафорт фигурирует в двух расследованиях ГПУ.

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Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.