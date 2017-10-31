Хроника 30 октября: убийство Окуевой, арест Манафорта, запрещенные российские деньги

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 30 октября, под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. Помимо этого ГПУ завела дело о подделке Гройсманом диплома. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Убийство добровольца Окуевой

В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Это уже не первое покушение на жизнь супругов. В начале июня в Киеве из пистолета был тяжело ранен Осмаев.

Россия обсуждает внесудебное урегулирование долга с Украиной

Россия обсуждает через посредников внесудебное урегулирование долга с Украиной, но прямых контактов с Киевом нет, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года.

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Нацбанк опубликовал полный список запрещенных российских денег

Национальный банк Украины выдал полный список запрещенных российских денег с фотографиями, в который вошло две купюры — номиналом 100 и 200 рублей, а также 11 монет. Рубли выпущены с 2014 по 2017 годы, с изображениями Севастополя, Феодосии, Керчи, детского лагеря Артек и пр. Нацбанк запретил использовать эти деньги в любых операциях украинских банков.

Протест в Roshen

Представители движения "Освобождение" в субботу вечером начали блокирование фабрики Петра Порошенко в Виннице, требуя от президента сделать выбор: государство или бизнес. В понедельник утром Семенченко озвучил "алгоритм" действий протестующих: "белый" бизнес главы государства будет блокироваться путем организации бойкота, а "серые" и "черные" схемы, в которых участвует Порошенко, — физически.

Украинский производитель сладостей согласовал покупку фабрики в РФ

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине "Конти" договорился о покупке кондитерской фабрики "Красная заря" в Иваново (Россия), сообщают СМИ со ссылкой на источники, знающие о сделке "от разных сторон переговоров". "Продавец – структуры, связанные с "Промсвязькапиталом" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых… Представитель "Промсвязькапитала" отказался от комментариев", — пишут СМИ.

ГПУ завела дело о подделке Гройсманом диплома

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о подделке премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании, заявил внефракционный народный депутат Виталий Куприй. Куприй отмечает, что еще 14 апреля 2016 года обратился к генпрокурору Виктору Шокину с соответствующим заявлением, однако ему отказали в открытии уголовного дела.

Разгул стихии. Непогода лишила света населенные пункты в семи областях

В результате порывов ветра в ночь на вторник произошло обесточивание 94 населенных пунктов в семи областях Украины, сообщили в ГСЧС. В Киевской области без электроснабжения остались 27 населенных пунктов, в Житомирской — 19, в Сумской — 17, в Хмельницкой — 13, в Ивано-Франковской — 8, в Черновицкой — 7, в Днепропетровской — 3.

Манафорта отправили под домашний арест

Бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса поместили под домашний арест. Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Между тем, Манафорт и Гейтс отрицают свою вину.

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Именно 30 октября 1888 года Джон Лауд получил патент на шариковую ручку. В этот же день в 1907 году физик Розинг в ответ получил патент на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", то есть телевидение. Также 30 октября 1938 года в США состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса "Война миров", стилизованная под прямой репортаж. Многие американцы поверили в реальность событий, что вызвало невиданную панику.