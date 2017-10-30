Украина, где-то на задворках мировой экономики

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

По оценкам международного рейтингового агентства Moody's, ВВП Украины на душу населения в 2017-2018 годах будет самым низким среди стран СНГ, заявил директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгиру.

По его словам, в 2017-2018 годах ВВП на душу населения составит чуть больше двух тысяч долларов. "Если ВВП на душу населения такой низкий, то это означает, что население продолжает оставаться очень бедным", — цитируют Совгиру "Украинские новости".

При этом аналогичный показатель в России, по прогнозам агентства, превысит 10 тысяч долларов, в Казахстане — восемь тысяч, в Белоруссии — шесть тысяч долларов. В Армении и Азербайджане ВВП на душу населения составит около четырех тысяч долларов.

Представитель Moody's отметил, что в 2008 году номинальный ВВП Украины на душу населения в долларах составлял порядка восьми тысяч долларов, а в 2013 году — около четырех тысяч.

По словам представителя агентства, в 2018 году Украина будет опережать страны СНГ по темпам роста ВВП, однако в абсолютных цифрах этот рост будет маленьким.

"Последние 10 кварталов действительно наблюдается рост ВВП, но если посмотреть на его абсолютный объем, то он недотягивает до 100 млрд долларов. Хотя в 2013 году он был больше 180 млрд долларов, то есть сейчас в долларах он в 2 раза меньше, чем был до этого. Также если посмотреть на покупательную способность, то доходы населения сильно упали", — заявил Совгира.

Согласно данным МВФ по итогам 2016 года, более низкий уровень ВВП на душу населения Украины (2,2 тысячи долларов) был только у Узбекистана (2,1 тысячи долларов), Киргизии (1000 долларов) и Таджикистана (800 долларов). Все остальные страны СНГ ушли далеко вперед по ВВП на душу населения. К примеру, даже бедная Армения имела в прошлом году 3,3 тыс. долларов ВВП.

Обнародованные Moody's данные свидетельствуют о том, в какую глубокую яму загнала себя Украина за последние 3 года «евроинтеграции», ведь теперь она отстает не только от стран Европейского союза, но даже от стран СНГ, включая среднеазиатские республики. И это притом, что в годы независимости Украина была твердым середнячком по показателю ВВП на душу населения, а во времена СССР занимала первые позиции по уровню благосостояния населения. Что уж говорить о странах СНГ, если даже ряд стран Африки опережают Украину по этому показателю. Выходит, скоро будем равняться не на Европу, а на Африку?

К слову сказать, скатывание ВВП до уровня среднеафриканского было, во многом, связано с событиями после Майдана. Так, за последние 16 лет благосостояние украинцев росло, за исключением 2009 года, когда страну потряс мировой финансовый кризис (падение составило 34,6%), а также 2014-2015 годов, когда Украину постиг внутриполитический кризис (ВВП на душу за 2 года упал на 55%). Теперь мы постепенно восстанавливаемся по этому показателю, но нам еще предстоит долгий путь для того, что бы вернуться к показателям 2013 года, учитывая тот факт, что в 2016 году подушный ВВП вырос всего на 3%, а в этом году, скорее всего, будет аналогичный показатель.

Ускоритель от Гройсмана

Несмотря на удручающие экономические показатели, Кабинет министров продолжает излучать искрометный оптимизм, заверяя, что вскоре Украина будет иметь высокие темпы роста ВВП. Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в этом году ВВП вырастит на 3%, а в 2018 году рост может составить более 5%.

"Планируем 3% роста. На 400 млрд гривен больше продукции. Этот рост может быть и 5 и более. Это задача — максимизировать рост", — заявил Гройсман.

При этом, Гройсман почему то считает, что высокий рост инфляции вызван "высокими темпами экономики".

"Ускоренный рост цен является естественным, так как экономика растет: мы больше инвестируем, люди больше получают доходов".

"Безграмотное утверждение, потому что в 2017 году экономика растет в полтора раза медленнее правительственных прогнозов, а цены — в полтора раза быстрее. Как ранее говаривал Владимир Гройсман: «Не всем украинцам нужно высшее образование». Может и не всем, но Премьер-министру 40-миллионной страны, оно явно не помешало бы", — заявил политический и экономический обозреватель Денис Безлюдько на своем ресурсе "В сухом остатке".

НБУ закручивает гайки

Однако народ куда больше беспокоит инфляция, чем эфемерный экономический рост, о котором не устает кричать Гройсман. По росту цен мы на первых местах среди стран СНГ.

"Что касается показателя инфляции, то по показателям роста мы опередили почти все страны СНГ. Исключение составляет Азербайджан, где правительство ожидает инфляцию в 13% по итогам года», — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук.

Нацбанк опубликовал новый прогноз инфляции в этом году. По данным НБУ, она составит 12,2% — в полтора раза больше того, что закладывалось в госбюджете.

По мнению регулятора, причиной резкого роста цен является "стремительное" повышение пенсий и зарплат. НБУ спрогнозировал в следующем году снижение инфляции до 7%, а также повысил учетную ставку на один процентный пункт — до 13,5%. Таким образом, Центробанк собирается бороться с не монетарными причинами инфляции монетарными методами. То есть, будет ликвидировать последствия бездумного повышения Кабмином минимальных зарплат повышением стоимости банковских кредитов (!). Тем самым, Нацбанк сам подливает масла в огонь инфляции. Ведь производитель перенесет своим затраты на дорогие кредиты на покупателя, соответственно, цены вырастут еще больше.

"Несмотря на уже принимаемые Нацбанком меры, описанные им перспективы на 2018-19 год выглядят малореальными. Потому, что если в 2016-17 годах власть решила плюнуть на все свои планы и повысила минимальные зарплаты в два раза (а потом еще и осовременила пенсии), то в 2019-м — в год двойных выборов!) просто нереально представить ситуацию, что власть не будет подкупать избирателей новыми повышениями.

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Этого может не произойти в 2019-м только в одном случае — если власть каким-либо способом заставят уйти раньше. Но тогда о любых прогнозах на следующий год вообще можно будет забыть", — заявил Денис Безлюдько.