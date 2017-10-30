Нацбанк опубликовал полный список запрещенных российских денег

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины выдал полный список запрещенных российских денег с фотографиями, в который вошло две купюры — номиналом 100 и 200 рублей, а также 11 монет.

Все они перечислены в телеграмме НБУ №50-0006/72881, пишет UBR.ua.

Список монет включает в себя 5 номиналов разных видов: 2, 3, 5, 10 и 25 рублей.

Рубли выпущены с 2014 по 2017 годы, с изображениями Севастополя, Феодосии, Керчи, детского лагеря Артек и пр.

Нацбанк запретил использование данных российских денег в любых операциях украинских банков: при валютообмене, денежных переводах, пополнении счетов и пр.

ubr.ua Запрещенные в Украине российские рубли

Как сообщалось ранее, Казанский магазин "Мир монет" выставил на продажу банкноты номиналом в 200 рублей с видами Севастополя. Новые купюры серии АА стоят 300 рублей.