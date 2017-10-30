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30.10.201718:06
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    Экономика

    Нацбанк опубликовал полный список запрещенных российских денег

    (обновлено: )41601
    Кроме купюр список монет включает в себя 5 номиналов разных видов: 2, 3, 5, 10 и 25 рублей. Рубли выпущены с 2014 по 2017 годы, с изображениями Севастополя, Феодосии, Керчи, детского лагеря Артек и пр.
    Запрещенные в Украине российские рубли
    ubr.ua

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины выдал полный список запрещенных российских денег с фотографиями, в который вошло две купюры — номиналом 100 и 200 рублей, а также 11 монет.

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    Все они перечислены в телеграмме НБУ №50-0006/72881, пишет UBR.ua.

    Список монет включает в себя 5 номиналов разных видов: 2, 3, 5, 10 и 25 рублей.

    Рубли выпущены с 2014 по 2017 годы, с изображениями Севастополя, Феодосии, Керчи, детского лагеря Артек и пр.

    Нацбанк запретил использование данных российских денег в любых операциях украинских банков: при валютообмене, денежных переводах, пополнении счетов и пр.

    ubr.ua
    Запрещенные в Украине российские рубли

    Как сообщалось ранее, Казанский магазин "Мир монет" выставил на продажу банкноты номиналом в 200 рублей с видами Севастополя. Новые купюры серии АА стоят 300 рублей.

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