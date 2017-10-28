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    Россия

    В России новые 200-рублевые купюры с Крымом продают за 300 рублей - СМИ

    (обновлено: )2510
    Демонстрация новых купюр достоинством в двести и две тысячи рублей
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Казанский магазин "Мир монет" выставил на продажу банкноты номиналом в 200 рублей с видами Севастополя. Новые купюры серии АА стоят 300 рублей, сообщает KazanFirst.

    Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей представили 12 октября. Первыми их получат Москва и регионы, которые изображены на купюрах, — Крым и Дальний Восток. С декабря банкноты разойдутся по всей России.

    Впервые о новых купюрах было объявлено в апреле 2016 года. С июня по октябрь 2016 года проходил конкурс по выбору символов для новых банкнот, в котором участвовали около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.

    Казань также участвовала в конкурсе за право размещения изображений своих достопримечательностей на банкнотах, но в финале гонки уступила Владивостоку и Севастополю.

     

     

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