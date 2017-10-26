НБУ рассказал о запрете оборота наличного российского рубля в Украине

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины заверил, что не будет полностью запрещать оборот наличного российского рубля на территории Украины.

Как сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге, НБУ запретил банкам принимать новые купюры номиналом 200 российских рублей в связи с изображением на них символики оккупированного Крыма.

"У нас нет планов для дальнейшего запрета оборота наличных российских рублей на территории Украины", — сказал Чурий.

Он также отметил, что обращение той или иной валюты обусловлено спросом и предложением на рынке.

"Если сейчас есть спрос, в частности, на российские рубли, то мы не собираемся запрещать банкам оперировать и зарабатывать на этом деньги", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины запретил банкам и финучреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением Севастополя.