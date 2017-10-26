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26.10.201722:00
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    НБУ рассказал о запрете оборота наличного российского рубля в Украине

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    Как сообщил заместитель главы НБУ, Нацбанк запретил банкам принимать новые купюры номиналом 200 российских рублей в связи с изображением на них символики оккупированного Крыма.
    Российские рубли
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины заверил, что не будет полностью запрещать оборот наличного российского рубля на территории Украины.

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге, НБУ запретил банкам принимать новые купюры номиналом 200 российских рублей в связи с изображением на них символики оккупированного Крыма.

    "У нас нет планов для дальнейшего запрета оборота наличных российских рублей на территории Украины", — сказал Чурий.

    Он также отметил, что обращение той или иной валюты обусловлено спросом и предложением на рынке.

    "Если сейчас есть спрос, в частности, на российские рубли, то мы не собираемся запрещать банкам оперировать и зарабатывать на этом деньги", — добавил он.

    Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины запретил банкам и финучреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением Севастополя.

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