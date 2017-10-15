Блинов: ошибка в прогнозе инфляции - серьезный прокол НБУ

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Национальный банк Украины пообещал пересмотреть прогноз инфляции на 2017 год из-за слишком высокого роста цен в сентябре, сообщается в комментарии НБУ.

В конце января 2017 года Центробанк изменил прогноз инфляции с 8% до 9,1% при целевом уровне этого показателя в диапазоне 8%+/- 2, сохраняя этот прогнозный показатель до нынешних дней. НБУ ожидал, что в четвертом квартале темпы инфляции снизятся, что позволит удержать инфляцию в пределах 10%.

В сентябре 2017 года инфляция выросла на 2% по сравнению с прошлым месяцем. С начала года (к декабрю 2016 года) цены в Украине выросли на 10,2%, таким образом, годовая инфляция (к сентябрю прошлого года) составила 16,4%.

Относительно инфляционной политики НБУ свое мнение РИА Новости Украина высказал экономический эксперт Андрей Блинов.

В прошлом году НБУ вписался в таргет, они прогнозировали 12,3%, а получили 13%, в этом году НБУ планировал восемь плюс минус два процента, однако инфляция уже перешагнула десять процентов. При этом, НБУ официально заявлял, что целью монетарной политики будет инфляция 6-10 процентов, а сейчас очевидно, что мы имеем 16,4 по итогам сентября к сентябрю прошлого года. В ближайшие месяцы мы конечно же, чуть притормозим в темпах инфляции, если не будет решение о том, чтобы повысить цены на газ для населения. Вы знаете эти перипетии между НАК «Нефтегаз Украины» и правительством о том, повышать или не повышать цены на газ. Темпы инфляции притормозятся, но от силы до 13-14% по итогам года.

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Такая серьезная ошибка в прогнозе- это серьезный прокол Национального банка. 26 октября будет провозглашен новый прогноз инфляции в 2017 году. Стоит отметить, что Центробанк довольно хорошо изучает цены, у них хороший качественный документ, который называется инфляционный отчет, он хорошо анализируется ситуацию, но НБУ не обладает достаточными рычагами для снижения инфляции монетарными способами. Если мы сейчас говорим о тарифах, то их темп роста составил 26% и он связан с решениями НКРЭКУ, удвоение минимальной зарплаты является "заслугой" правительства. Вообще, между НБУ, Минэкономики и Минфиной происходит ужасная координация действий. НБУ что то планирует на своей планете, а на другой планете — в министерстве что-то делают. РИА Новости Украина Рекорды побиты: цены на товары и инфляция

По хорошему, руководство НБУ должно вызвать правительство на жесткий разговор и согласовать жесткую привязку к монетарным целям. Если у нас монетарная цель — снижение инфляции, то мы не можем так огульно повышать минимальную зарплату. В следующем году ее планируется повысить еще на 523 грн — с 3200 грн, это рост в 16%, который трансформируется в рост цен базовых монополий, что подтолкнет инфляцию.

У нас растет дефицит платежного баланса, по итогам восьми месяцев, он составил 2,1 млрд долларов. Пока он перекрывается валютными поступлениями или кредитами МВФ.

Однако тенденция более быстрого прироста импорта она никуда не девается. В августе мы экспортировали на 3,3 млрд долларов, а импортировали на 4,2 млрд. У нас не хватает производства для обеспечения себя товарами, дисбаланс в торговле — серьезная проблема, которая влияет на обменный курс. В проекте госбюджета следующего года курс доллара уже запланирован на 30,1 грн, к концу этого года бы можем увидеть доллар по 28 гривен. Соответственно, влияние курса на импортные и внутренние цены некуда не девается. Главной задачей правительства по борьбе с инфляцией является борьба с монополией и установление реальных рыночных тарифов, а не навязанных с потолка монополиями. Что касается действий НБУ, то давно пора ввести ответственность правления Центробанка за невыполнения показателей инфляционного таргетирования.