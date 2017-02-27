ЛНР официально переходит на российский рубль

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Основной денежной единицей в самопровозглашенной Луганской народной республике с 1 марта 2017 года станет рубль, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте Совета министров ЛНР.

Ранее власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о введении в регионе мультивалютной зоны. Одной из причин такого шага стал дефицит наличной гривны. Базовой валютой оставалась гривна, но платежи, в том числе сбор налогов и выплата пособий, стал осуществляться в российских рублях, долларах и евро. Российский рубль с 1 сентября 2015 года стал основной валютой ЛНР.

"Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 1.Установить, что основной денежной единицей на территории Луганской народной республики является российский рубль", — говорится в постановлении от 21 февраля.

В постановлении отмечается, что рубль становится официальной денежной единицей в ЛНР "в целях принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций на территории Луганской народной республики преимущественно в российских рублях".

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2017 года", — говорится в документе.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.