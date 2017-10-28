В России новые 200-рублевые купюры с Крымом продают за 300 рублей - СМИ

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Казанский магазин "Мир монет" выставил на продажу банкноты номиналом в 200 рублей с видами Севастополя. Новые купюры серии АА стоят 300 рублей, сообщает KazanFirst.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей представили 12 октября. Первыми их получат Москва и регионы, которые изображены на купюрах, — Крым и Дальний Восток. С декабря банкноты разойдутся по всей России.

Впервые о новых купюрах было объявлено в апреле 2016 года. С июня по октябрь 2016 года проходил конкурс по выбору символов для новых банкнот, в котором участвовали около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.

Казань также участвовала в конкурсе за право размещения изображений своих достопримечательностей на банкнотах, но в финале гонки уступила Владивостоку и Севастополю.

Ранее сообщалось, что прихожанин часовни в российском Новокузнецке оплатил отпевание купюрой "банка приколов".