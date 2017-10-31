США и Украина о нераспространении оружия массового поражения

Владимир Матвеев, обозреватель

В Киеве 24 октября состоялось заседание экспертов рабочей группы Соединенных Штатов Америки и Украины по нераспространению оружия массового уничтожения – ядерного, химического и биологического.

Эксперты сторон обсудили ряд проблем нераспространения, борьбы с распространением и стратегическим контролем торговли. Они также обсудили, как страны могут наиболее эффективно сотрудничать для решения указанных вопросов, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

В сообщении говорится, что регулярное заседание 24 октября было одним из нескольких контактов, которые США и Украина проводят на ежегодной основе "для укрепления двустороннего сотрудничества и устранения угроз, связанных с распространением оружия массового поражения, средств его доставки, передовых видов традиционного оружия и чувствительных технологий двойного назначения", передает Голос Америки.

"В свете растущей угрозы со стороны программы КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, на этом заседании был сделан особый акцент на достижение эффективной и надежной реализации мер по контролю за торговлей стратегическими товарами и всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, включая Резолюции 2270 и 2321", — говорится в сообщении Госдепартамента.

Напомним, резолюция ООН 2270 была принята 2 марта 2016 года в ответ на четвертый ядерный тест Северной Кореи 6 января 2016 года и запуск 7-го февраля 2016-го ракеты дальнего действия, которую власти КНДР выдавали за носителя спутника. В резолюции ООН 2321 говорится о санкциях в ответ на ядерные испытания КНДР 9 сентября 2016 года.

Напомним, 4 августа The New York Times опубликовала материал с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом". В нем говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке".

Как тогда сказал Майкл Эллман, эксперт по ракетам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, Лондон), "вероятно, эти двигатели поступили с Украины".

Украинская сторона отрицает украинский след в этом скандале. Первым на сенсационный материал американских журналистов из высокопоставленных чиновников тогда отреагировал секретарь СНБО Александр Турчинов, который опроверг возможный украинский след в скандале, и передачу КНДР технологий с "Южмаша".

22 октября 2017 года рупор северокорейской пропаганды ЦТАК заявил, что глава МИД Японии на недавних переговорах призывал ряд стран, в том числе Украину, усилить давление на Пхеньян.

Как бы там ни было, в конце сентября текущего года США расширили санкционный список против Северной Кореи, добавив в него восемь банков и более двух десятков граждан, сообщает CNN.

"Мы ориентируемся на северокорейские банки и финансовых посредников, действующих как представители северокорейских банков во всем мире", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Это еще больше улучшает нашу стратегию полностью изолировать Северную Корею с целью достижения наших более широких целей мирного и безъядерного корейского полуострова", — уточнил американский чиновник.

При этом, министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Северную Корею в создании ядерного арсенала, чтобы "угрожать другим катастрофой". Об этом министр сказал, прибыв с визитом в Южную Корею, сообщает The Associated Press.

Договор о запрете ядерного оружия был открыт для подписания 20 сентября в Нью-Йорке. Он был принят 7 июля нынешнего года в штаб-квартире ООН и вступит в силу, когда его ратифицируют 50 государств. В первый же день конвенцию подписали представители 51 страны, однако все ядерные державы и страны НАТО тогда бойкотировали договор.

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Более того, в заявлении НАТО отмечается, что "до тех пор, пока будет существовать ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", говорится в документе, что также свидетельствует о двойных стандартах США, НАТО на фоне претензий к Северной Корее.