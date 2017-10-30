Украинский производитель сладостей согласовал покупку фабрики в РФ - СМИ

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине "Конти" договорился о покупке кондитерской фабрики "Красная заря" в Иванове (Россия), сообщает российское издание "Ведомости" со ссылкой на источники, знающие о сделке "от разных сторон переговоров".

"Продавец – структуры, связанные с "Промсвязькапиталом" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, уточняют двое собеседников. Представитель "Промсвязькапитала" отказался от комментариев. Гендиректор "Красной зари" Павел Афанасьев не стал ни подтверждать, ни опровергать сделку. Стороны обсуждают лишь производство продукции "Конти" по контракту на свободных мощностях "Красной зари", отметил он", — говорится в статье.

Собеседники издания сообщают, что "Красная заря" могла обойтись украинской компании немногим более чем в 1 миллиард рублей. Ее проектная мощность, согласно сообщению, превышает 20 тысяч тонн кондитерских изделий в год — это "значит, завод позволит "Конти" увеличить производство почти на треть".

"Конти" сможет перенести в Иваново часть мощностей с других фабрик", — поясняет человек, знакомый с планами украинской компании.

Издание напоминает, что "Конти" – крупный кондитерский холдинг, его основной бенефициар – украинский политик и бизнесмен Борис Колесников, в настоящее время один из лидеров партии "Оппозиционный блок".

Напомним, доля компании "Конти" в общем объеме производства кондитерских изделий в Украине составляет 14%. Ежемесячно на фабриках группы производится 17 тысяч тонн продукции — около 11 тысяч тонн в Украине и 6 тысяч тонн в России. Ежегодно компания экспортирует около 30% производимой продукции.