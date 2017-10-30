Главные события 30 октября в фотографиях

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт явился в офис ФБР в Вашингтоне, где ему могут быть предъявлены официальные обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве".

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Сотрудники правоохранительных органов задержали группу из 24 человек, которые 29 октября совершили нападение на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района Днепропетровской области, сообщает отдел коммуникации региональной полиции.

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