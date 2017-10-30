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30.10.201718:48
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    Фотоленты

    Главные события 30 октября в фотографиях

    (обновлено: )39
    Бывший менеджер кампании Трампа Пол Манафорт в автомобиле покидает свой дом в Александрии, штат Вирджиния
    Ураган в Центральной Европе
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Генеральный прокурор Испании Жозе Мануэль Маза в Государственной прокуратуре в Мадриде, Испания
    Мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции Пешеходного моста в Киеве
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его испанский коллега Альфонсо Дастис Кеседо во время встречи в Киеве
    Игоря Мосийчука вывозят на медицинской каталке
    Открытии 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в их штаб-квартире в Париже
    Бывший менеджер кампании Трампа Пол Манафорт в автомобиле покидает свой дом в Александрии, штат Вирджиния
    Бывший менеджер кампании Трампа Пол Манафорт в автомобиле покидает свой дом в Александрии, штат Вирджиния
    REUTERS Jonathan Ernst
    Ураган в Центральной Европе
    REUTERS Fabrizio Bensch
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    Опора
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиков
    Участники марша свободы в Киеве с требованием легализации легких наркотиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Генеральный прокурор Испании Жозе Мануэль Маза в Государственной прокуратуре в Мадриде, Испания
    Генеральный прокурор Испании Жозе Мануэль Маза в Государственной прокуратуре в Мадриде, Испания
    REUTERS Susana Vera
    Мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции Пешеходного моста в Киеве
    Мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции Пешеходного моста в Киеве
    УНИАН
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его испанский коллега Альфонсо Дастис Кеседо во время встречи в Киеве
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его испанский коллега Альфонсо Дастис Кеседо во время встречи в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Игоря Мосийчука вывозят на медицинской каталке
    Игоря Мосийчука вывозят на медицинской каталке
    УНИАН
    Открытии 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в их штаб-квартире в Париже
    Открытии 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в их штаб-квартире в Париже
    REUTERS Philippe Wojazer

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    Бывший менеджер кампании Трампа Пол Манафорт в автомобиле покидает свой дом в Александрии, штат Вирджиния

    Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт явился в офис ФБР в Вашингтоне, где ему могут быть предъявлены официальные обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве".

    Смотрите также: Карпаты засыпало снегом

    Сотрудники правоохранительных органов задержали группу из 24 человек, которые 29 октября совершили нападение на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района Днепропетровской области, сообщает отдел коммуникации региональной полиции.

    Смотрите также: Появились кадры вооруженного нападения на избирательный участок возле Днепра

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