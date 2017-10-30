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    Манафорт обвиняется по 12 статьям, включая сговор против США

    (обновлено: )73
    Обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт и его делового партнера Рика Гейтса содержит 12 пунктов.
    Пол Манафорт
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс обвиняются по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств, говорится в заявлении спецпрокурора Роберта Мюллера.

    Пол Манафорт
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    "Обвинительное заключение содержит 12 пунктов: сговор против США, сговор с целью отмывания денег, незарегистрированный агент иностранного принципала, ложные или вводящие в заблуждения заявления в рамках закона "О регистрации иностранных агентов" и семь случаев отсутствия представления отчетов об иностранных банках и финансовых счетах", — говорится в заявлении.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что Манафорт явился в офис ФБР в Вашингтоне, где ему могут быть предъявлены официальные обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве".

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    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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