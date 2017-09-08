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    Скандал с сыном Трампа: появились результаты анализа записей Манафорта

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    Американские следователи изучили конспект встречи Дональда Трампа-младшего с несколькими гражданами России, составленный Полом Манафортом, однако компромата на Хиллари Клинтон не нашли.
    Дональд Трамп-старший и Дональд Трамп-младший
    twitter.com/DonaldJTrumpJr

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Компрометирующей информации в конспекте встречи Дональда Трампа-младшего и других с несколькими гражданами России, включая юриста Наталью Весельницкую, не нашли, сообщает издание Politico со ссылкой на несколько источников, знакомых с конспектом.

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    По данным Politico, американские следователи изучили конспект встречи, составленный тогдашним руководителем предвыборного штаба Трампа-старшего Полом Манафортом. Вопреки многочисленным утечкам в СМИ, в конспекте нет ни упоминаний об обсуждении компромата на соперника Трампа Хиллари Клинтон ни взаимных обязательств услуг и денежной помощи, пишет Politico. При этом, по его данным, нет точных доказательств, что Манафорт составил полный конспект.

    Записи Манафорта уже видели в конгрессе, где ведется независимое расследование "сговора Трампа с Россией".

    Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует встречу Трампа-младшего с Весельницкой и некоторыми другими людьми, его интересует, не предлагал ли Трамп-младший или кто-то другой из предвыборного штаба Трампа-старшего российским представителям опубликовать компрометирующую информацию о Клинтон. Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. О каких-либо выводах расследования он не сообщал.

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