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    Сын Дональда Трампа и его жена ждут первенца

    (обновлено: )14
    Сын президента США 33-летний Эрик Трамп и его супруга Лара станут родителями впервые, пара ожидает рождения мальчика.
    Эрик Трамп
    REUTERS ike Blake

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Сын президента США Эрик Трамп и его жена Лара ожидают первенца, пишет журнал People.

    "Мы узнали об этом в мой день рождения, это было очень приятно", — сказал 33-летний Эрик.

    Позже Эрик Трамп написал в своем Twitter, что они с Ларой ожидают мальчика.

    Eric Trump, twitter
    Эрик и Лара Трамп

    Ребенок станет девятым внуком президента США Дональда Трампа. Супруги сообщили, что еще не решили, как назовут своего первенца.

    Ранее основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что они с женой Присциллой Чан ожидают рождения второго ребенка — вновь дочери.

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