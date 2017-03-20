Сын Дональда Трампа и его жена ждут первенца

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Сын президента США Эрик Трамп и его жена Лара ожидают первенца, пишет журнал People.

"Мы узнали об этом в мой день рождения, это было очень приятно", — сказал 33-летний Эрик.

Позже Эрик Трамп написал в своем Twitter, что они с Ларой ожидают мальчика.

Eric Trump, twitter Эрик и Лара Трамп

Ребенок станет девятым внуком президента США Дональда Трампа. Супруги сообщили, что еще не решили, как назовут своего первенца.

Ранее основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что они с женой Присциллой Чан ожидают рождения второго ребенка — вновь дочери.