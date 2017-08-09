Счета, Россия и окружение Януковича. ФБР провело обыск у Манафорта - СМИ

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КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники ФБР США провели обыск в доме бывшего менеджера предвыборной кампании Дональда Трампа

Пола Манафорта. Эту информацию подтвердил его представитель, передает телеканал ABC News.

"Сотрудники ФБР провели обыск в одном из домов мистера Манафорта. Мистер Манафорт регулярно сотрудничал с правоохранительными органами и содействовал в серьезных расследованиях, как он сделал и в этом случае", — сообщил телеканалу представитель.

Ранее издание Washington Post сообщило, что ФБР в рамках расследования "вмешательства РФ" в выборы в США 26 июля провело обыск в доме Пола Манафорта в Александрии. Газета отмечает, что сотрудники ФБР покинули дом "с различными записями".

В свою очередь New York Times уточняет, что ФБР интересовали налоговые документы и сведения о зарубежных счетах Манафорта.

Washington Post также отмечает, что обыск прошел на следующий день после того, как Манафорт добровольно выступил в конгрессе, где также ведется расследование "вмешательства РФ".

Обыск в доме Манафорта стал первым подобным действием сотрудников ФБР в рамках расследования, о котором стало известно общественности.

По информации СМИ, следователей интересуют также связи Манафорта с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича, а также участие Манафорта во встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году.

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Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Впоследствии спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Некоторое время назад он созвал так называемое большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования.