наверх
09.08.201719:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Счета, Россия и окружение Януковича. ФБР провело обыск у Манафорта - СМИ

    (обновлено: )43402
    По данным СМИ, сотрудники ФБР провели обыск в одном из домов Манафорта. В частности, их интересовали налоговые документы и сведения о зарубежных счетах Манафорта и его связи с окружением экс-президента Украины.
    Пол Манафорт
    CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники ФБР США провели обыск в доме бывшего менеджера предвыборной кампании Дональда Трампа

    Пола Манафорта. Эту информацию подтвердил его представитель, передает телеканал ABC News.

    "Сотрудники ФБР провели обыск в одном из домов мистера Манафорта. Мистер Манафорт регулярно сотрудничал с правоохранительными органами и содействовал в серьезных расследованиях, как он сделал и в этом случае", — сообщил телеканалу представитель.

    Ранее издание Washington Post сообщило, что ФБР в рамках расследования "вмешательства РФ" в выборы в США 26 июля провело обыск в доме Пола Манафорта в Александрии. Газета отмечает, что сотрудники ФБР покинули дом "с различными записями".

    Пол Манафорт
    скриншот видео ABC News
    NYT: огромные платежи Манафорту - отражение мутной украинской политики

    В свою очередь New York Times уточняет, что ФБР интересовали налоговые документы и сведения о зарубежных счетах Манафорта.

    Washington Post также отмечает, что обыск прошел на следующий день после того, как Манафорт добровольно выступил в конгрессе, где также ведется расследование "вмешательства РФ".

    Обыск в доме Манафорта стал первым подобным действием сотрудников ФБР в рамках расследования, о котором стало известно общественности.

    По информации СМИ, следователей интересуют также связи Манафорта с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича, а также участие Манафорта во встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году.

    Читайте также: Le Monde: длинный, как у улитки, украинский след Манафорта

    Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Впоследствии спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Некоторое время назад он созвал так называемое большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Муравицкий
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Войцех Бальчун
    Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    В Киеве задержали грабителей
    Рост криминала в Украине
    Скорая в Китае. Архивное фото
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае