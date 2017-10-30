Манафорт стал одним из обвиняемых по "российскому делу" в США - СМИ

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КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве" в выборы в США предъявлены бывшему руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту, сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ранее телеканал сообщал, что спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения еще в пятницу, однако имя обвиняемого не называлось.

По словам источника, Манафорт в понедельник предстанет перед спецпрокурором. СМИ сообщали, что обвиняемый, возможно, будет арестован.

Газета New York Times пишет, что помимо Манафорта обвинения предъявлены его деловому партнеру Рику Гейтсу, который также намерен сдаться правосудию.

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Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".