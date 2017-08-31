Команда спецпрокурора по РФ собрала доказательства преступлений Манафорта

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КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Команда специального прокурора "по делу о российском вмешательстве" Роберта Мюллера и специалисты, работающие в генеральной прокуратуре Нью-Йорка, собрали доказательства финансовых преступлений, которые мог совершить экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседники издания сообщили, что команда Мюллера, расследующая возможные связи Манафорта с Россией и его финансовую деятельность, сотрудничает с генеральным прокурором Нью-Йорка Эриком Шнейдерманом. По данным издания, команды двух прокуроров обмениваются доказательствами и в последнее время часто обсуждают возможное дело в отношении экс-главы штаба Трампа.

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"Один из людей, знакомых с ходом дела, заявил, что и команда Мюллера, и команда Шнейдермана собрали доказательства финансовых преступлений, в том числе возможного отмывания денежных средств", — пишет издание.

Как отмечает Politico, сотрудничество Мюллера и Шнейдермана показывает, что расследование в отношении Манафорта на федеральном уровне "активизировалось", однако пока никаких решений по поводу предъявления обвинений принято не было.

Ранее сообщалось, что Мюллер в рамках расследования "российского вмешательства в выборы в США" проверяет возможные финансовые нарушения со стороны Пола Манафорта. По словам собеседника издания, Манафорта подозревают в отмывании денег. Аналогичное расследование проводят генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман и окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс. Их интересуют финансовые сделки Манафорта в сфере недвижимости. В конце июля сотрудники ФБР провели обыск в доме Манафорта в рамках расследования "вмешательства РФ" в выборы в США.

В начале августа агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта, поскольку он, как бывший глава избирательной кампании президента Дональда Трампа, является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.

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Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Впоследствии спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Некоторое время назад он созвал так называемое большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования.