Спецпрокурор США по "российским связям" занялся сделками Манафорта

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КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования "российского вмешательства в выборы в США" проверяет возможные финансовые нарушения со стороны Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника издания, Манафорта подозревают в отмывании денег. Мюллер и его команда начали расследование по этому вопросу несколько недель назад.

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Аналогичное расследование проводят генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман и окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс. Их интересуют финансовые сделки Манафорта в сфере недвижимости.

Кроме того, ранее сообщалось, что финансовые операции Манафорта и его зятя Джеффри Йохая изучает Федеральное бюро расследований (ФБР).

Манафорт через своего представителя заявил, что его "личные инвестиции в недвижимость являются обычными деловыми сделками".

Американские спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Побочной темой расследования являются предполагаемые связи Трампа с Россией, которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.