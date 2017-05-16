Российский миллиардер подал в суд на Ассошиэйтед Пресс из-за Манафорта

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Российский бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на информационное агентство Ассошиэйтед Пресс, обвиняя его в клевете, свидетельствуют документы дела.

Иск подан в федеральный окружной суд столичного округа Колумбия. В исковом заявлении говорится, что 22 марта журналисты агентства Джефф Хорвиц и Чад Дэй опубликовали статью, в которой "лживо обвинили господина Дерипаску в участии в криминальных деяниях и других неподобающих вещах".

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на миллиардера с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Согласно данным неназванных осведомленных источников и деловой документации, попавшей в распоряжение Ассошиэйтед Пресс, Манафорт и Дерипаска подписали 10-миллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи по меньшей мере до 2009 года. В этих документах содержатся стратегические планы Манафорта и учетные записи о многомиллионных трансферах, сообщало агентство.

Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную агентством. При этом глава службы по связям с общественностью Ассошиэйтед Пресс Лорен Истон заявила РИА Новости, что агентство придерживается своей версии публикации, но отказывается предоставить письмо, на котором основано расследование.

Бизнесмен потребовал от агентства дать поправку и разъяснить, что Дерипаска и Манафорт никогда не заключали контрактов о продвижении интересов российского правительства и что любые отношения между Дерипаской и Манафортом прекратились задолго до обвинений в связях предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией. В Белом доме, как и в Кремле, опровергают наличие подобных связей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к контактам Дерипаски и Манафорта.

Агентство отказалось публиковать поправку, в связи с чем Дерипаска подал в суд. Истец требует присудить ему справедливую денежную компенсацию, не указывая, какую именно сумму он считает справедливой. РИА Новости пока не располагает комментарием Ассошиэйтед Пресс относительно иска.

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Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщали, что Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" Партии регионов. О том, что имя политического консультанта фигурировало в списках "черной бухгалтерии" партии, также сообщила газета New York Times. Агентство Ассошиэйтед Пресс 17 августа 2016 года со ссылкой на данные собственного расследования сообщило, что Манафорт помог Партии регионов тайно перевести в США не менее 2,2 миллиона долларов на счета двух лоббистских компаний в Вашингтоне.

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Напомним, ранее сообщалось, что дочь Пола Манафорта подозревает, что ее отец причастен к массовым расстрелам активистов на Майдане Незалежности в Киеве.