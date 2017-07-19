NYT: огромные платежи Манафорту - отражение мутной украинской политики

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Пол Манафорт, бывший председатель предвыборного штаба Дональда Трампа, недавно представил Министерству юстиции США финансовые отчеты, свидетельствующие о том, что его лоббистская фирма заработала почти 17 млн долларов за два года работы на политическую партию со связями в Кремле", — напоминает The New York Times.

"Примечательно, что это больше, чем все расходы партии за тот же период, о которых она сама сообщила, включая зарплаты и прочие издержки. Эти расхождения "много говорят о том, как работали клиенты Манафорта — бывший президент Украины Виктор Янукович и его "Партия регионов", — говорится в новой статье американского издания.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото

"Янукович был отстранен от должности в результате революции на Майдане 2014 года, после того как он, по утверждению нынешнего украинского правительства, похитил не менее 1 млрд долларов. В годы, предшествовавшие его падению, Манафорт получал щедрые платежи за отшлифовку имиджа Януковича и "Партии регионов" в Вашингтоне, несмотря на то, что партия признает лишь скоромные расходы", — отмечает автор публикации Эндрю Крамер.

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"Например, "Партия регионов" сообщила о годовых расходах в размере примерно 11,1 млн долларов в 2012 году, по обменному курсу того времени, исключая накладные расходы. По данным отчетности, полученной Минюстом США, Манафорт сообщил, что получил от партии за тот же период 12,1 млн долларов", — продолжает журналист.

"Партия регионов" сообщила о расходах в 3,7 млн долларов в 2013 году, тогда как Манафорт сообщил о получении платежей на 4,5 млн долларов, подчекнул Крамер. Рукописные бухгалтерские книги, которые всплыли на поверхность в прошлом году, свидетельствуют о том, что партия в реальности потратила около 2 млрд долларов за последнее десятилетие или около того, значительную часть — нелегально, говорится в статье.

В своем заявлении представитель Манафорта Джейсон Мэлони утверждает, что за противоречия в отчетности ответственная "Партия регионов". "Все вопросы об обязательствах отчетности нужно направлять представителям этой партии, ответственным за такую отчетность", — говорится в его заявлении. "Работа Манафорта в Украине "была широко известна, и фирме платили только за работу, которую она выполняла. Фактически, только в прошлом месяце украинские официальные лица указали, что нет доказательств незаконных платежей", — напоминает автор публикации.

"Хотя документы, раскрытые после революции 2014 года, свидетельствуют о том, что фонды партии пополнялись с помощью пожертвований ультрабогатых украинских стальных и газовых магнатов, она пыталась поддержать популистский имидж, сообщая лишь о скромном, даже мизерном, годовом бюджете", — пишет Эндрю Крамер.

В минувшем году издание The New York Times заявило, что Манафорт получил неправомерную выгоду из "черной кассы" Партии регионов: "Рукописные бухгалтерские книги говорят о 12,7 млн дол скрытых денежных выплат, предназначенных для Манафорта от пророссийской политической партии Януковича с 2007 по 2012 года". Сам Манафорт сообщил, что "черная бухгалтерия" Партии регионов является сфальсифицированной.

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Пол Манафорт

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что доказательств причастности Манафорта к "амбарной книге" "Партии регионов" нет.

Однако сама фирма Манафорта уведомила власти США, что работала на "Партию регионов". Консалтинговая фирма экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта зарегистрировалась иностранным агентом из-за работы на Партию регионов, сообщила не так давно газета Washington Post ссылаясь на документы, поданные фирмой на регистрацию в минюст США.

По ее данным, речь идет о работе Манафорта с Партией регионов в 2012-2014 годах, за которую бизнес Манафорта получил 17,1 миллиона долларов. При этом более 4 миллионов были потрачены на продвижение интересов партии, включая опросы и местные зарплаты в Украине, писала газета.

Манафорт подал документы в минюст задним числом, сообщает издание. Согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA), граждане и юридические лица США обязаны регистрироваться иностранными агентами, если работают в интересах зарубежных правительств. Отказ от регистрации может преследоваться в уголовном порядке.

Манафорт стал вторым из числа бывших советников Трампа, который признал необходимость такой регистрации. Ранее экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн зарегистрировал свой консалтинговый бизнес как иностранного агента, работающего в интересах Турции.