СМИ: США запрашивали банковские данные Манафорта, расследуя "связи с РФ"

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Департамент юстиции США запрашивал банковские данные бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, расследуя "вмешательство" России в президентские выборы.

Такие данные опубликовала газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации источников издания, в середине апреля следователи запрашивали банковские данные Пола Манафорта у компании Citizens Financial Group. При этом не уточняется, направлялись ли похожие запросы в другие банки и получали ли они повестки в суд.

Помимо этого, другие источники газеты сообщили, что прокуратура Нью-Йорка проводила отдельное расследование касательно операций с недвижимостью, осуществлявшихся Манафортом.

"Я ничего не знаю о повестках. Но если кто-то раскрывает детали конфиденциального расследования, это серьезное преступление", — цитирует газета комментарий представителя Манафорта Джейсона Малони.

В феврале газета New York Times со ссылкой на четырех американских чиновников сообщила, что записи телефонных разговоров и перехваченные звонки якобы свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

По данным общавшихся с газетой чиновников, в контактах участвовал Пол Манафорт — бывший руководитель предвыборного штаба Трампа и экс-советник бывшего главы Украины Виктора Януковича. Сам Манафорт отрицает эту информацию. Другие лица из окружения Трампа, предположительно участвовавшие в контактах, не называются.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.