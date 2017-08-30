Стройные ряды. Объединятся ли политики вокруг Тимошенко?

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Президент Украины Петр Порошенко рассматривает две кандидатуры на должность главы Национального банка. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. По ее словам, глава государства должен внести кандидатуру на эту должность в парламент до конца сентября.

В результате совместной операции Генеральной прокуратуры Украины и Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Николаеве задержаны пять участников организованной преступной группировки. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Среди задержанных лидер преступной организации Михаил Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед послами стран ЕС на совместной пресс-конференцией с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, по его словам, Франция и Германия продолжат вести совместную работу для реализации Минских соглашений по Украине в "нормандском формате".

В то же время США не собираются участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе в "нормандском формате". Об этом сказал спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Информационные итоги вторника, 29 августа, в эфире радиостанции Голос Столицы подвел политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

О КАНДИДАТАХ НА ПОСТ ГЛАВЫ НБУ

Ирина Луценко, представитель президента Украины в ВРУ, сообщила, что президент уже определился с двумя кандидатами на пост главы НБУ. Что скажете?

– Я их называть не буду, потому что я зарекся озвучивать кандидатуры на пост главы НБУ, потенциальных претендентов на посты министров, ибо решение не принято, а колода карт постоянно тасуется. И чтобы не получилось так, что миссия политолога — дать прогноз, а потом найти внятное объяснение, почему так не случилось.

Поэтому я могу сказать одно: с точки зрения финансистов, позитивным сигналом было бы избрание на пост главы НБУ Лавринчука, выходца из "Райффайзен Банк Аваль", то есть это действительно профессионал, более-менее независимый человек, то есть это главные, ключевые критерии.

Но есть еще кандидатуры?

– Да, есть еще кандидатуры, и как раз то, что недостаточно комфортен для первого лица, является, как говорят злые языки, проблемой.

Поскольку ключевой критерий кадровой политики президента, это персональная комфортность. А с учетом того, что глава НБУ, это второе лицо украинской экономики, то есть, влияющее на экономические решения, на экономическую погоду, то и ставки здесь предельно высоки.

Отдать чужому человеку, который не будет чуток к мнению первого лица, этот пост, у нас по определению не могут, ибо живем по-новому.

Зачем вообще сделано это заявление Ирины Луценко?

– Очевидно, вкупе с заявлением, что уже готов закон о реинтеграции Донбасса, команда президента стремится в преддверии старта горячего политического сезона захватить и политическую инициативу. То есть чтобы не бежать следом за событиями, которые, я думаю, после 5 сентября могут понестись вскачь.

ТОРГИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Были разные оценки, что должность главы НБУ может стать разменной монетой, предметом торгов, договоренностей…

— Абсолютно верно. Нас ждет не просто перетряска правительства, а возможно, косметический ремонт коалиции. То есть, по сути, перезаключение коалиционного соглашения уже в новых условиях.

Прогнозы говорят о том, что цель поставлена: значительно увеличить президентскую квоту. В этом Кабмине, мы прекрасно все знаем, были люди и Яценюка, и люди Гройсмана, и люди БПП, "Народного фронта", то есть, такое лоскутное одеяло. И по факту это коалиционное правительство — это лебедь, рак и щука.

То есть каждый решал свои задачи, и то, что на данный момент пустует кресло и министра аграрной политики, Кутовой ушел в отставку, еще раньше Стець ушел с поста Мининформполитики, в непонятном статусе находится и.о. министра здравоохранения Супрун. А также Данилюк, Омелян, Петренко…

Кому из фракций парламента могут предложить должность главы НБУ?

— Я думаю, наиболее вероятно, это будут торги с "Народным фронтом", прежде всего. Дело в том, что им будет предложено подвинуться по другим направлениям. Очевидно, будет такой размен. Но пост главы НБУ, это даже не разменная монета, это такая толстенная пачка баксов, джокер, поскольку это, по сути, второе лицо в украинской экономике.

О ГОРЯЧЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОСЕНИ

Несколько оппозиционных сил анонсировали на осень серьезные акции едва ли национального масштаба под стенами парламента. Чего нам ждать?

— Прежде всего, сменив прическу теперь уже в стиле одной из героинь "Игры престола" Дейнерис, мать драконов… Смена прически у Юлии Владимировны всегда знаменует начало нового политического этапа в ее карьере. Чем меня всегда наши сограждане удивляют, они более склонны обсуждать прически политиков, нежели то, насколько глубоко к ним, аж до дыр, залезли в карманы.

Допустим, с тем же сжиженным газом, что происходит сейчас на рынке продовольствия, ведь летом отпустили цены и они, действительно, понеслись и теперь та же курятина, которая была дешевле, чем в странах Восточной Европы, у нас теперь дороже.

Прическами я занимался 20 лет назад. Сейчас этим пусть занимаются люди, профессионально к этому подготовленные: стилисты, имиджмейкеры.

А что Тимошенко? Какие у нее планы?

– У нее планы перейти в политическое наступление, но для этого ей нужны две вещи. Ей нужен союзник, у которого будет достаточно мощный силовой ресурс, потому что в наших условиях, увы, фактор силы, фактор улицы стал неизбежным спутником политики.

И реализовать те амбиции, которые есть у Тимошенко, она имеет высокий рейтинг, этот рейтинг надо будет еще удержать и защитить, и без отлаженной политической машины, без силового ресурса это сделать крайне тяжело.

Уход Турчинова фатально сказался на работе партийной машины "Батькивщины". До сих пор фигура, которая могла бы его заменить, при всем моем критическом отношении к Александру Валентиновичу, слишком хорошо его знаю, не найдена. До сих пор его место вакантно, и "Батькивщина" находится не в лучшей форме, несмотря на то, что рейтинги партии растут, растут рейтинги Тимошенко, это позитив.

Негатив – то, что не решена инструментальная задача.

Последние несколько дней обсуждается объединение группы Арсена Авакова с Тимошенко. Насколько это возможно?

— Чисто даже при анализе ресурсного потенциала этих двух фигур мы видим, что Авакову как раз недостает общественной легитимности и политической субъектности, то есть нет у него политической структуры, достаточно мощной медийной поддержки.

В то же время Тимошенко не хватает кулака в стальной перчатке. Знаете, как в одной мудрой книге написано: все это уже было. Очевидно, взаимный интерес лежит на поверхности, не хочу выступать капитаном очевидность. Но, я думаю, не дураки и в президентской команде.

Обратите внимание: дело Трояна, дело Будника – это достаточно четкие знаки в сторону Авакова о том, что никто не будет спокойно созерцать над попытками Авакова обрести надежного политического партнера и обеспечить себе будущее сепаратно от президента.

Сообщение от слушателя Сергея: "Турчинов ждет Тимошенко к президентским выборам".

— В украинской политике все возможно. Если в украинской политике человек, в молодости занимавшийся мужской проституцией, становится весомой политической фигурой, то почему бы не произойти.

О КОАЛИЦИИ, КОТОРОЙ НЕТ

Есть ли большинство, есть ли юридическое подтверждение наличия 226 голосов? Эти списки появятся?

— У нас спикер Парубий ведет себя как персонаж фильм "ДМБ": "Ты суслика видишь? Нет. А он есть". Вот так и с коалицией. Коалицию видите? Нет. А она есть, хотя по факту коалиции нет, и надо бы уже запускать отсчет времени, 30 дней на формирование новой.

Но это считают политически нецелесообразным и, соответственно, некоторое время еще можно делать вид, что у нас все в нашем доме все прекрасно и коалиция существует.

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То есть нет необходимости большинству договариваться, расширяться?

— Нет. Как раз наоборот, сейчас необходимо застраховаться, зацементировать эти трещины путем как раз вот этих договоренностей, очередного дележа портфелей, то есть переформатироваться на новый политический сезон.

ОБ ОБЫСКАХ В НИКОЛАЕВЕ

В рамках обысков в Николаеве были задержаны пять человек, среди которых небезызвестный «Мультик», Михаил Титов. Как прокомментируете?

— Дело в том, что подобного рода обыски можно провести в любом из городских советов Украины. Дело в том, что такая спецоперация, и с такой фабулой, букетом обвинений, думаю, и в Днепропетровске, и в Запорожье, в Харькове, и во Львове, и в Тернополе… Собственно, ангелы у нас в местных советах не заседают.

Поэтому у меня большие сомнения, что здесь не присутствует политика. А политика заключается в том, что накануне как раз горячего политического сезона, ожидая такой фронды в региональных советах, на местах, Киев пытается принудить местные элиты к примерному политическому поведению, в том числе, используя такие силовые методы.

Помните, в 2015 году как нам красочно рассказывали про организованную преступную группировку в Днепропетровске? Назывались фамилии, предъявлялось оружие, деньги, задержанные… И где фигуранты этого дела? Один кушает хумус и фалафель на Земле Обетованной, другого отпустили, третий сидит в ВРУ и теперь послушно не рассказывает про Шоколадного во всех нюансах, как раньше любил троллить президента. То есть, обо всем договорились, и нет как бы никакого уже дела.

Что-то там, проформы ради, по похищению Рудика, тогда главы Госкомзема, дело формальным приговором сделали, человека отпустили на все четыре стороны, все замечательно. Принудили, как я говорил, к примерному поведению днепровские элиты. А теперь, очевидно, такая спецоперация делается в Николаеве, с учетом того, что там президентская фракция наименьшая и наименее влиятельная. А с учетом того, что мэр города — представитель "Самопомочи", которая тоже сегодня не в фаворе, то почему бы не покошмарить?

Пресс-служба партии"Оппозиционный блок" выступила с официальным заявлением, что в Николаеве проходят массовые обыски у депутатов горсовета, представителей Оппоблока: "Предъявленные обвинения настолько абсурдны, что вызывают сомнения в адекватности того, кто их санкционировал. Угрозы и обыски стали надежным аргументом власти в обмен на объективную критику и законные требования по выполнению Конституции и соблюдению прав граждан…".

— Летом мало кто заметил, что примерно то же самое, только в меньших масштабах, немного попрессовали так депутатов от "Видродження" в Харьковском облсовете и горсовете.

Как-то там, очевидно, не дошло до такого драматического уровня, когда 90 обысков, но о прессинге представители "Видродження" говорили. Очевидно, ставка в нынешнем политическом сезоне будет, прежде всего, делаться на кнут. А пряник потом.

И СНОВА О "МИНСКЕ"

Совместное заявление Меркель и Макрона о том, что они призывают президентов России и Украины обеспечить режим перемирия на Донбассе. Ваше мнение?

— Если перевести с птичьего языка политиков на язык человеческий, Меркель и Макрону за Минский процесс тревожно.

То есть они прекрасно видят и понимают, что существует разность видения мирного урегулирования на Донбассе США и Киева, с одной стороны, с другой стороны, у европейцев, Парижа и Берлина. И они прекрасно понимают, что здесь уже играют их интересами, то есть санкционный режим, который бьет по немецким, французским компаниям, которые сотрудничали с "Газпромом".

В чем заключается это видение? Если будет формат США-РФ или "нормандский формат"?

– То есть европейцы настаивают на выполнении политической части минских соглашений, то, что у нас неоднократно озвучивали: амнистия, выборы, изменения в Конституцию.

США относится куда более спокойно к выполнению или невыполнению Киевом политической части минских соглашений и поэтому для США Украина представляет определенный геополитический интерес.

Мой прогноз: будет такой вялотекущий "нормандский формат" и, очевидно, не последует каких-то слезных пертурбаций. Впереди выборы в Германии, дальше выборы в России. Путин, естественно, не может предстать как слабая фигура, которая поступается позициями. И не будет какой-то активизации с той стороны, поскольку впереди еще и Мундиаль (Чемпионат мира по футболу – Ред.), который священная корова для российского политического истеблишмента, которым никто рисковать не будет.

Курт Волкер также заявление сделал, что США не планируют принимать участие в "нормандском формате".

— Проблема в чем? В том, что и близко нет того тандема Байдена и Нуланд, можно критически относится к результатам их деятельности, но в профессионализме и в весе, политическом весе в Вашингтоне, им не откажешь и ничего этого и близко нет у Волкера.

Это аналитик, который был отправлен в отставку и вытащен, по сути, из чулана. Помимо Волкера есть еще коммуникация через Медведчука, это совершенно очевидно. Вспомните завтрак на полях гамбургского саммита, Киев оказался достаточно быстро осведомлен о нюансах этого трехстороннего завтрака в Гамбурге.

Ранее народные депутаты от БПП Владимир Арешонков, от РПЛ Олег Куприенко и от "Батькивщины" Юрий Одарченко сообщили, что в новом политическом сезоне каждая политсила продолжит гнуть свою линию, а голоса за реформы все так же будут собирать с трудом.

Аваков как гарант стабильности на избирательных участках интересен накануне выборов и Порошенко, и Тимошенко, но ему лично невыгодно делать какие-то резкие шаги, считает политолог Виктор Таран.